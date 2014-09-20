توسعه آموزش های بازار محور مهمترین رویکرد فنی و حرفه ای گیلان/ توسعه صنایع دستی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای امروزه از ضروریات زندگی هر جوان و به عبارت فراگیر تر ، هر فرد جویای کار است کسانی که آموزش های فنی و حرفه ای را آموخته اند در مقایسه با افراد آموزش ندیده از اولویت اشتغال برخوردار هستند و همینطور می توانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.

طرح آموزش بازار محور گامی ارزشمند برای توسعه اشتغال در جامعه است، این طرح در راستای اجرای سیاست‌ های کلی اشتغال ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری، برنامه پنجم توسعه، آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری و نظام صلاحیت حرفه‌ای از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای کشور در حال اجراست.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان در این باره به خبرنگار مهر می گوید: مراکز فنی و حرفه ای از بسترهای رشد،توسعه و پیشرفت در هر منطقه به شمار می روند و رمز موفقیت جوانان جویای کار "مهارت آموزی "است.

رحیم عطایی پور در پاسخ به این پرسش که امسال اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان برای آموزش چه تعدادی از افراد جویای کار یا مهارت آموز در سطح استان برنامه ریزی کرده است و این افراد در چه رشته های آموزش می بینند، افزود: در این اداره کل بخش های مختلفی برای ارائه آموزش ایجاد شده است یکی از این بخش ها، بخش مراکز ثابت و شعب شهری است.

وی همچنین اظهارداشت: بخش آموزش در پادگان ها، ندامتگاه ها، صنایع صنوف، آموزش های روستایی، آموزش جوار دانشگاهی، آموزش در موسسات کارآموزی آزاد از دیگر بخش های آموزشی فنی و حرفه ای استان است.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان گفت: مجموع آموزش هایی که برای بخش دولتی برای سال جاری پیش بینی شده است شش میلیون نفر ساعت که به نفر دوره 15 هزار نفر می شود.

وی افزود: همچنین مجموع آموزش های که برای بخش موسسات کارآموزی آزاد برای سال جاری پیش بینی شده است 9 میلیون نفر ساعت که به نفر دوره 30 هزار نفر می رسد.

عطایی پور تصریح کرد: آموزش های که در مجموعه فنی و حرفه ای استان ارائه می شود براساس نیاز سنجی حوزه های صنعت، کشاورزی، خدمات فرهنگ و هنر است.

وی اذعان داشت: در مجموع 66 رشته آموزشی در حوزه های مزبور فعال بوده که زیر گروه این رشته های آموزشی" حرف آموزشی " است.

فراگیری مهارت خود به نوعی سدی در برابر نابه هنجاری های اجتماعی است

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان گفت: خدمات و کشاورزی به عنوان ظرفیت های که دارای اولویت اساسی در استان هستند و گرایش این اداره کل بیشتر به این سمت و سو است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آموزش های فنی و حرفه ای بیشتر باید به سمت نیازهای اساسی جامعه سوق داده شود، افزود: زیر ساخت های لازم برای ارائه آموزش های مهارتی به کارآموزان در استان فراهم است و متقاضیان اشتغال و خانواده ها از این فرصت به وجود آمده می توانند به بهترین شکل ممکن استفاده کنند چراکه فراگرفتن مهارت خود به نوعی سدی در برابر نابه هنجاری های اجتماعی است.

عطایی پور با یادآوری اینکه توسعه آموزش های بازار محور مهمترین رویکرد آموزش فنی و حرفه ای است، گفت: مدل آموزش بازار محور یک مدل آموزشی جدید در سطح سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.

وی تصریح کرد: این مدل آموزشی که بیشتر در خصوص آموزش، تولید، بازار یابی و فروش می پردازد در سطح سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پیاده سازی شده است.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان گفت: این اداره کل نیز همگام با سیاست های سازمان مرکزی ظرفیت های که در مجموعه فنی و حرفه استان موجود بود احصا و همچنین مبادرت به انعقاد تغاهم نامه با سازمان هایی همچون صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرده است.

وی تصریح کرد: ظرفیتی که در سطح استان احصا و می تواند در این حوزه موفق عمل کند بحث صنایع دستی به ویژه صنعت فرش دستباف است.

عطایی پور اذعان داشت: این اداره کل 16 مکان از اماکن مجموعه خود را با انعقاد تفاهم نامه در این طرح به مشارکت گذاشته است.

وی بیان داشت: همچنین کار آفرینان موفق در این حوزه از طریق دو دستگاه اجرایی دیگر استان مثل سازمان صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شناسایی و ممیزه ای شدند.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان گفت: این اداره کل در عین حال که مکان های مجموعه خود را در اختیار کار آفرینان قرارداده بحث آموزش های نرم را هم در پیش گرفته است.

وی افزود: رویکرد جدید سازمان فنی و حرفه ای کشور در کنار آموزش های سخت، آموزش های نرم مثل کار آفرینی، مشتری مداری، بازاریابی و بازار سازی و غیره را در دستور کار دارد.

عطایی پور ادامه داد: این نوع آموزش ها نقش مهمی در ایجاد کسب و کار جدید، مدیریت کسب و کار و همچنین دستیابی به فرصت های شغلی بهتر از شرایط موجود در جامعه دارد.

لزوم دستیابی به فرصت های شغلی بهتر در شرایط موجود جامعه با آموزش های نرم

دبیر منطقه 9 دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: خلاقیت و نوآوری از مهمترین مهارت های عمومی و مورد نیاز افراد در محیط کار است.

عبد الله عارفی پور افزود: فردی که به آموزش های فنی و حرفه ای مجهز باشد در موقعیت های مختلف می تواند بهترین انتخاب و فرصت ها را برای اشتغال داشته باشد.

دبیر منطقه 9 دانشگاه فنی و حرفه ای کشور گفت: در حال حاضر هشت هزار نفر دانشجو در رشته های مختلف در هفت مرکز که یک مرکز دختران و شش مرکز پسران این دانشگاه در سطح استان مشغول تحصیل هستند.

وی در ادامه از جذب چهار هزار نفر دانشجوی جدید طی سال جاری در دانشگاه فنی و حرفه ای استان خبر داد و افزود: مقطع کاردانی تمامی مراکز و مقطع کارشناسی در دانشکده شهید چمران رشت و دانشکده تربیت دبیر صومعه سرا با 11 رشته دایر و جذب دانشجو دارند.

عارفی پور با اذعان اینکه گسترش رشته های تقاضا محور باید متناسب با نیاز جامعه و دستگاه های اجرایی باشد، یادآورشد: آموزش های فنی و حرفه ای نیز باید منطبق بر نیازهای جامعه و تقاضا محور باشد.

نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: توسعه اشتغال در گیلان با ترویج مهارت آموزی و ارائه آموزش های کاربردی با بهره گیری از ظرفیت های فنی و حرفه ای در استان امکان پذیر است.

غلامعلی جعفرزاده در ادامه با بیان اینکه مهارت آموزی می تواند تضمین کننده اشتغال در آینده باشد، افزود: توسعه واحدهای تولیدی، حمایت از ایجاد و توسعه مشاغل خانگی، حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی در شهرک‌ها می‌تواند اشتغال را در استان گیلان رونق دهد.

نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جوانان باید به دنبال حرفه آموزی باشند، اذعان داشت: با نهادینه شدن این موضوع در بین خانواده ها بخش زیادی از مشکلات حوزه اشتغال رفع خواهد شد.

وی افزود: برای اشتغالزایی جوانان باید علاوه بر فرهنگی سازی مناسب با آموزش و هدایت جوانان در مراکز تولیدی و صنعتی بتوان هرچه بیشتر از ظرفیت این قشر در واحدهای کارگاهی بهره مند شد.

مهارت آموزی متضمن اشتغال در آینده است

جعفرزاده با اشاره به نرخ بيكاري استان گیلان و محوري بودن آموزش هاي فني و حرفه اي در بحث اشتغال جوانان یادآورشد: اين مهم باید با برنامه ریزی صحیح و حمایت های همه جانبه تا حصول نتيجه مطلوب در جامعه پيگيري شود.

وی تاکید کرد: مهارت آموزي در ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان دانشگاهي بسيار تاثيرگذار بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار مهر، الگوی آموزش بازار محور یکی از بهترین روش های اجرای آموزش های مهارتی است که ضمن همسو بودن با مولفه های اقتصاد مقاومتی نقش مهمی در فراهم کردن بستر لازم برای ایجاد اشتغال مولد و پایدار دارد از اینرو می طلبد مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.