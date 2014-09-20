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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۲۱

سرهنگ رضایی:

خستگی باعث 40 درصد تصادفات محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی بوده‌است

خستگی باعث 40 درصد تصادفات محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی بوده‌است

بیرجند- خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس‌راه خراسان جنوبی گفت: عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان سبب بروز 40 درصد تصادفات در محورهای استان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رضایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات تصادفات هفته گذشته استان اظهار کرد: طی هفته گذشته در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی 24 فقره تصادف رخ داده است.

وی بیان کرد: از مجموع تصادفات هفته گذشته در استان یک فقره فوتی با یک نفر فوت شده، 19 فقره جرحی به 32 نفر مجروح و چهار فقره خسارتی بوده است.

سرهنگ رضایی افزود: 45 درصد تصادفات هفته گذشته در محورهای اصلی، 10 درصد در محورهای فرعی و 45 درصد در محورهای روستایی بوده است.

وی با بیان اینکه 55 درصد تصادفات با واژگونی همراه بوده، تصریح کرد: عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان با 40 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 20 درصد و عدم  رعایت حق تقدم عبور با 15 درصد مهمترین علل حادثه‌ساز در تصادفات این مدت گزارش شده است.

سرهنگ رضایی ادامه داد: در این مدت سواری‌ها در 50 درصد، موتورسیکلت‌ها در 40 درصد و وانت و کامیونت در 10 درصد تصادفات نقش داشته‌اند.

وی گفت: 10 هزار و 339 فقره تخلف نیز در این مدت اعمال قانون شده است.

سرهنگ رضایی افزود: از مجموع تخلفات هفته گذشته پنج‌هزار و 218 فقره حادثه‌ساز بوده است.

وی بیان کرد: 60 دستگاه خودرو و 63 فقره موتورسیکلت در این مدت توقیف و 173 راننده خاطی نیز به مراجع قضایی ارجاع شده‌اند.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه سفرهای تابستانی رو به اتمام است، گفت: افزایش حجم تردد در جاده‌ها نیازمند شکیبایی رانندگان و همچنین استراحت کافی به هنگام خستگی است.

 

کد مطلب 2373407

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