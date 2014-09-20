به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رضایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات تصادفات هفته گذشته استان اظهار کرد: طی هفته گذشته در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی 24 فقره تصادف رخ داده است.

وی بیان کرد: از مجموع تصادفات هفته گذشته در استان یک فقره فوتی با یک نفر فوت شده، 19 فقره جرحی به 32 نفر مجروح و چهار فقره خسارتی بوده است.

سرهنگ رضایی افزود: 45 درصد تصادفات هفته گذشته در محورهای اصلی، 10 درصد در محورهای فرعی و 45 درصد در محورهای روستایی بوده است.

وی با بیان اینکه 55 درصد تصادفات با واژگونی همراه بوده، تصریح کرد: عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان با 40 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 20 درصد و عدم رعایت حق تقدم عبور با 15 درصد مهمترین علل حادثه‌ساز در تصادفات این مدت گزارش شده است.

سرهنگ رضایی ادامه داد: در این مدت سواری‌ها در 50 درصد، موتورسیکلت‌ها در 40 درصد و وانت و کامیونت در 10 درصد تصادفات نقش داشته‌اند.

وی گفت: 10 هزار و 339 فقره تخلف نیز در این مدت اعمال قانون شده است.

سرهنگ رضایی افزود: از مجموع تخلفات هفته گذشته پنج‌هزار و 218 فقره حادثه‌ساز بوده است.

وی بیان کرد: 60 دستگاه خودرو و 63 فقره موتورسیکلت در این مدت توقیف و 173 راننده خاطی نیز به مراجع قضایی ارجاع شده‌اند.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه سفرهای تابستانی رو به اتمام است، گفت: افزایش حجم تردد در جاده‌ها نیازمند شکیبایی رانندگان و همچنین استراحت کافی به هنگام خستگی است.