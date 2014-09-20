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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۰۳

وزیر اطلاعات وارد قزوین شد

وزیر اطلاعات وارد قزوین شد

قزوین- خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات دقایقی پیش وارد قزوین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات صبح شنبه در بدو ورود به استان قزوین مورد استقبال مرتضی روزبه استاندار و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی قرار گرفت.

وزیر اطلاعات در بدو ورود به استان با حضور در گلزار شهدا، به مقام شامخ شهدای استان ادای احترام کرد و در ادامه با حضور در مزار سرلشگر خلبان شهید عباس بابایی و مرحوم جمال کریمی راد وزیر فقید دادگستری و علمای مدفون در حرم امامزاده حسین(ع) برای آنان فاتحه ای قرائت کرد.

حجت الاسلام علوی، در ادامه با آیت الله هادی باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.

سفر یک روزه وزیر اطلاعات به استان قزوین به منظور شرکت در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اطلاعات استان است.

کد مطلب 2373412

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