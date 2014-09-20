وزیر اطلاعات وارد قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات صبح شنبه در بدو ورود به استان قزوین مورد استقبال مرتضی روزبه استاندار و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی قرار گرفت.

وزیر اطلاعات در بدو ورود به استان با حضور در گلزار شهدا، به مقام شامخ شهدای استان ادای احترام کرد و در ادامه با حضور در مزار سرلشگر خلبان شهید عباس بابایی و مرحوم جمال کریمی راد وزیر فقید دادگستری و علمای مدفون در حرم امامزاده حسین(ع) برای آنان فاتحه ای قرائت کرد.

حجت الاسلام علوی، در ادامه با آیت الله هادی باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.

سفر یک روزه وزیر اطلاعات به استان قزوین به منظور شرکت در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اطلاعات استان است.