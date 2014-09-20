تیم فرمول دانشجویی دانشگاه فردوسی نایب قهرمان مسابقات بین المللی روسیه شد

تیم طراحی و ساخت خودروی فرمول یک دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با نام "كاسپین"، در مسابقات طراحی و ساخت خودروی فرمول یک دانشجویی روسیه در فاصله 13 الی 16 شهریور كه با حضور 21 تیم از 8 كشور برگزار شد، موفق به كسب مقام نایب قهرمانی با 282 امتیاز پس از تیم دانشگاه گلاسكو شد. این خودرو به عنوان سریع ترین خودروی فرمول یک ایرانی در حال حاضر به شمار می رود.

رضا مختاری سرپرست این تیم 9 نفره در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با طراحی خودرو فرمول یك گفت: خودرویی كه ما طراحی كردیم سومین خودرو دانشجویی در سطح ایران كه تمام مراحل طراحی و ساخت قطعات آن توسط خود ما انجام شده است.

شرکت های معتبر دنیا به دنبال استعدادهای جوان

سرپرست گروه طراحی خودرو فرمول یك كاسپین در ارتباط با مسابقات طراحی خودرو گفت: عنوان مسابقاتی كه ما در آن شركت كرده ایم فرمول دانشجویی یا (Formula Student) است كه در حال حاضر جزو معتبرترین مسابقات دنیا در سطح دانشجویی قرار دارد كه معمولا توسط كشورهای آمریكا، انگلیس،‌ آلمان،‌ ایتالیا برگزار می شود كه مجریان آنها هم شركت های خودرو سازی از جمله بنز، تویوتا، بی ام و، هستند. آنها در این مسابقات بیشتر به دنبال جذب استعدادها در میان دانشجویان مهندسی و مكانیك هستند.

وی با اشاره به بومی ساختن دانش طراحی و ساخت سیستم تعلیق و فرمان این خودرو افزود: در تولیدات ماشین داخلی معمولا از سیستم هیدرولیك برای فرمان از جمله پراید استفاده می كنند اما سیستم فرمان این خودرو را از صفر تا صد طراحی كردیم و به دانش بومی ای در این زمینه دست یافتیم كه هیچ نمونه مشابهی در ایران ندارد.

سرپرست گروه طراحی خودرو فرمول یك كاسپین در مورد ویژگی های این خودرو بیان كرد: در حال حاضر این خودرو در مقیاس صفر تا صد با سرعت كمتر از 4 ثانیه در ردیف سریع ترین ماشین های ساخت ایران قرار گرفته كه این سرعت 220 كیلومتر بر ساعت است كه قابلیت تنظیم شدن برای سرعت های كمتر یا بیشتر رانیز داراست.

طراحی بومی سیستم تعلیق خودرو

وی در ادامه در بحث ابعاد ظاهری این خودرو افزود: طول این خودرو 2.80، عرض آن 1.40، و ارتفاع آن 1.20 متر است.

مختاری ضمن بیان اینكه موتور استفاده شده در این خودرو از نوع LG بوده كه ویژه مسابقات است، گفت: سیستم دیفرانسیل موتور از جنس لیمیت اسپید است كه معمولا بر روی موتورهای هندا CBR3600 جهت جلوگیری و محدود ساختن لغزش موتور خودرو استفاده می شود، در ارتباط با طراحی آن ما نیمی از آن را به صورت خام از كشور آمریكا خریداری كردیم و مابقی آن را خود طراحی كردیم.

وی در ارتباط با سیستم تعلیق موتور نیز اشاره كرد: تمام مراحل طراحی و ساخت آن را خودمان انجام دادیم كه نسبت به موتورهای معمولی كه در خودروهای فرمول یك استفاده می شود نسبت 3 به یك دارد و از نظر سبك بودن ما از آلومینیوم استفاده كردیم تا وزن كمتری را به خود اختصاص دهد، همچنین شاسی هایی كه ما طراحی و ساختش را انجام داده ایم به صورت لوله ای فضایی بوده است.

مختاری درارتباط با ایمنی خودرو گفت: ما جهت بالا بردن ایمنی خودرو از سیستم جاذب انر‍ژی در ماشین استفاده كرده ایم كه در سپر ماشین قرار می گیرد، كار اصلی این سیستم زمانی است كه خودرو دچارسانحه یا تصادف می شود، این سیستم با جذب ضربه به خود مانع از انتقال ضربه به سایر اجزای بدنه خودرو و راننده می گردد که گفتنی است نمونه این محصول در هیچ یك از خودرو های ساخته شده دانشجویی یا غیر دانشجویی در ایران وجود ندارد.

وی در ادامه تصریح كرد: ما تمام قوانین را در ساخت و طراحی خود رو رعایت كردیم، شاسی خودرو را به وسیله لوله هایی كه ساختیم تست و همچنین قبل از شروع مسابقه تست كشش را جهت مقاومت خودرو تست كردیم، در بخش جاذبه انرژی از طراحی دینامیك و شبه دینامیك استفاده شده است.

خودروی کاسپین با رعایت استانداردهای بین المللی تولید شد

سرپرست گروه طراحی خودرو فرمول یك كاسپین با بیان اینكه طرح های ساخته شده را به پارك علم و فناوری نیز داده اند گفت: ما طرح های ساخته شده تیم را به پارك علم و فناوری دادیم كه در آن تمام استانداردهایی كه براساس انجمن مهندسی مكانیك آمریكا باید رعایت شود را لحاظ كرده ایم. این در حالی است كه سایر خودرو های تولید داخلی طبق استاندارد های داخلی ساخته می شوند.

مختاری با بیان این كه مدل های خودرویی كه توسط دانشجویان طراحی یا ساخته می شوند معمولا بیشتر الكترونیك یا هیدرولیك هستند، گفت: این دسته از خودرو بیشتر قابلیت شهری دارند اما خودرو طراحی شده ما با ویژگی های مسابقه طراحی شده ضمن اینكه ویژگی های خودرو شهری را با شتاب بیشتر و درسطح بالاتری دارد.

مصر طی هفت سال تیم های دانشجویی خود را به 13 تیم افزایش داد

وی ادامه داد: وزن خودرو طراحی شده همراه با راننده كمتر از 300 كیلو است. جنس بدنه ماشین كامپوزیت است كه شكل و شمایل زیباتری به خودرو داده است.

مختاری در ارتباط با مصرف سوخت این خودرو افزود: ما برای كاهش مصرف سوخت خودرو طراحی شده از برنامه ریزی ECU استفاده كرده ایم و توانستیم مصرف سوخت را بسیار كمتر از حد معمول كنیم، چرا كه یكی از تست های مسابقه اختصاص به مصرف سوخت دارد، در این مسابقه از مجموع 1000 امتیاز، 100 امتیاز آن به سوخت كمتر ماشین تعلق می گیرد.

سرپرست گروه طراحی خودرو فرمول یك كاسپین در پایان در خصوص بحث مالی گفت: متاسفانه در ایران از مباحث علمی و دانشجویی زیاد حمایت و تشویق نمی شود. متاسفانه این گونه مباحث علمی معمولا در سطح دانشگاه ها نیز فعال نیست به طوریكه ما در سال 2007 كه اولین سال برگزاری این مسابقات بود با یك تیم آن هم از دانشگاه اصفهان حاضر شدیم و تا الان هم هنوز همان یك تیم فعال است در حالی كه كشوری مثل مصر یك تیم خود را به 13 تیم افزایش داده است.

گفتنی است تیم 9 نفره خودروی کاسیپین متشکل از رضا مختاری، علی سالاری نژاد، علی خسروآبادی، کیومرث آریانا، میثم خطیبی، فرهاد باغ یاری، علیرضا حجت خواه، امین فرزانه نیا و رضا شریف مقدم است.