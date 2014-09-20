برای نظارت واحدهای تولیدی از بخش خصوصی استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خاتمی مقدم صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران، ضمن مقصر دانستن سازمانهای ذیربط در رابطه با موضوعات مطرح شده در خصوص غیر بهداشتی بودن خمیر مرغ از نبود تعریف یکسان تولید خمیر مرغ در دستگاههای اجرایی انتقاد کرد و گفت: برای تولید خمیر مرغ در سه دستگاه دخیل یعنی سازمان های ملی استاندارد ، دامپزشکی و غذا و دارو تعریف مشترکی وجود ندارد.

وی افزود: تعریفی که سازمان دامپزشکی از تولید و اعطای جواز تولید خمیر مرغ دارد در سازمان استاندارد جایگاه ندارد و مورد قبول نیست و سازمان دامپزشکی به واحدهای صنفی چون کشتارگاهها ، قطعه بندی های گوشتی و برخی کارخانجات فراورده های گوشتی، به عنوان محصول خام دامی، بدون الزام به مهر استاندارد مجوز تولید خمیر مرغ می دهد.

وی ابراز داشت: سازمان دامپزشکی تولید این ماده را با رعایت ضوابط خود در کشور مجاز دانسته اما جایگاه مصرف آن را مشخص نکرده ، و اما سازمان ملی استاندارد برای تولید و مصرف آن تعریف راهبردی ندارد و حتی مصرف آن را درکلیه فراورده های غذایی ممنوع می داند و در این میان سازمان غذا و دارو به چند واحد تولیدی اجازه استفاده از خمیر مرغ را داده بود که همه آنها را تا یک ماه دیگر باطل می کند.

خاتمی با بیان اینکه، خمیر مرغ به ذات خود ماده مفیدی است و در همه جای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: دغدغه دیگرکه بجا و کارشناسی نیز می باشد، مصرف این ماده غذایی در اصنافی چون کبابی ها و رستوران هاست که عموما این کالا را از مراکز بی نشان و زیر زمینی با حداقل کیفیت بهداشتی تهیه و سلامت مردم را تهدید می کنند.

وی یادآور شد: از سال 89 تا به الان دستگاههای نظارتی در مورد خمیر مرغ حداقل سه بار جو روانی را در کشور ایجاد کردند که مدتی تیتر اخبار جراید شد و به همان داغی که شروع شده بود خیلی زود سرد شد و عملا بهره برداری بهداشتی از آن نشد و هر بار متخلفین با شگردهای جدیدتر منافع خود را پیگیری و اعتبار صنعت فراورده های گوشتی به ویژه واحدهای معتبر را به شدت تضعیف کرد.

رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران گفت: به نظر می رسد که سازمان غذا و دارو که به درستی دغدغه کیفیت نازل و غیر بهداشتی بخش عمده تولید این محصول را دارد بدون آسیب شناسی دلیل شکستهای اجرایی دوره های قبل وعدم پوشش نقاط ضعف قبلی که عمدتا در ناتوانی در ایجاد اجماع و هماهنگ سازی سه دستگاه نظارتی و نیز ناکارآمدی ابزار انسانی و آزمایشگاهی کنترل تخلف خلاصه می شود، مجددا روش غیر موثر گذشته را که حتی کارشناسان آن سازمان را هم اغنا نکرده، در پیش گرفته است.

وی گفت: بنابراین باید پرسید چرا هر بار فرایند مبارزه با تولید و مصرف ناصحیح خمیر مرغ با شکست در اجرا مواجه می شود؟ چرا تدوین استاندارد خمیر مرغ که در سال 91 در حال نهایی شدن بود ناگهان متوقف شد؟ کدام دستگاه کم کاری کرد؟ تا کجا مصرف کنندگان و تولید کنندگان واقعی و شریف باید تاوان بخشی نگری و عملکرد غیر مسوولانه دستگاه های مسوول را پس بدهند؟

خاتمی با بیان اینکه مجاز بودن صادرات کالاهایی که بهداشت و سلامت آنها تضمین شده نیست خیانت به تولید ملی است خاطر نشان کرد؛ سازمان غذا و دارو مصرف این ماده را در کشور به دلیل فاکتورهای غیربهداشتی ممنوع اعلام می کند و از طرفی اجازه صادرات آن را به شرط رضایت طرف وارد کننده صادر می کند.

این حرکت به ویژه با دامن زدن رقبای خارجی موجب ایجاد جو بی اعتمادی در کشور های وارد کننده می شود که ایران محصولات بی کیفیت و غیر بهداشتی خود را صادر می کند و این ضربه ای به کل صنعت غذای کشور در صادرات و چه بسا خیانت به تولید ملی است.

وی گفت: زمانیکه خریداران خارجی تاجران و دلالان هستند برای آنها فرقی نمی کند که چه محصولی در اختیار آنها قرار دهید آنها به دنبال سود بیشتر هستند و کاری به کیفیت ندارند لذا در کشورهای همسایه این تفکر بوجود می آید که مواد غذایی ایرانی قابل اعتماد نیستند.

وی در ارائه راهکار رفع این مشکل اعلام داشت؛ وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت و بهداشت مردم، باید از صدور دستورالعملهای جزیره ای و کم پشتوانه پرهیز و با تعامل موثر با سازمان های دامپزشکی و استاندارد تعریف مناسبی از ویژگی، تولید، مصرف و توزیع خمیر مرغ تدوین کند، امکانات شناسایی و ابزار نظارت متناسب با حجم تولید را در اختیار بگیرد.