نمایش و نقد مستند «جایی برای زندگی» در سالن سینماحقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه 30 شهریورماه و در بیستمین برنامه از دوره جدید کانون فیلم «سینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فیلم مستند «جایی برای زندگی» ساخته محسن استادعلی اکران و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

این فیلم مستند که برشی از زندگی و مشکلات چند مرد جوان و میانسال در شهر تهران است، از ساعت 17:30 عصر یکشنبه سی‌ام شهریورماه 1393 در سالن «سینماحقیقت» این مرکز به نمایش درآمده و سپس با حضور محسن استادعلی کارگردان، ناصر صفاریان منتقد سینما و مجری و مهرداد فراهانی منتقد میهمان نقد و بررسی می شود.

مستند «جایی برای زندگی» تاکنون برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی مستند از سی و دومین جشنواره فیلم فجر و تندیس بهترین کارگردانی مستند بلند و بهترین تدوین از شانزدهمین جشن خانه سینما شده است. این فیلم سینمایی همچنین نامزد بهترین فیلم مستند سی و دومین جشنواره فیلم فجر، بهترین فیلم، تصویر و صدا از شانزدهمین جشن خانه سینما بوده است.

از عوامل تولید فیلم مستند «جایی برای زندگی» می توان به محسن استادعلی پژوهشگر، کارگردان و تهیه کننده، فرهاد طالبی نژاد تصویر بردار، شاهین پورداداشی صدابردار، بابک حیدری تدوین، سیدعلیرضا علویان طراحی و ترکیب صدا، سلیم قاسمی مدیر تولید و نسرین عبدی تهیه کننده اشاره کرد.

تماشای این فیلم و شرکت در جلسه نقد و بررسی آن، برای عموم آزاد و رایگان است و علاقمندان می ‌توانند از ساعت 17:30 عصر یکشنبه به سالن «سینماحقیقت» واقع در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه کنند.