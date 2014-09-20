اجرای ویژه برنامه های دفاع مقدس در کتابخانه های عمومی خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کوهی رستمی گفت: بیش از 50 عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس با هدف پاسداشت رشادت‌ ها، ایثارگری ‌های رزمندگان و آشنایی نسل جوان با دست‌ آوردهای هشت سال دفاع مقدس در کتابخانه های عمومی این استان برگزار می‌شود.



وی تصریح کرد: در هفته دفاع مقدس امسال ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس و خانواده ‌های این افراد و همچنین خانواده های شهدا می ‌توانند به صورت رایگان به عضویت کتابخانه های عمومی استان در‌آیند. این اقدام در راستای قدردانی از خدمات فراوان این افراد در طول هشت سال دفاع مقدس صورت می‌ گیرد. در هفته دفاع مقدس کتابخانه ‌های عمومی فعال در سطح شهر کار عضویت این افراد را انجام داده و برای آنها کارت عضویت صادر می‌ کنند.



سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان اظهار کرد: افراد با عضویت در کتابخانه ‌های عمومی سطح شهر علاوه بر مطالعه می‌ توانند از سایر خدمات کتابخانه‌ ها نظیر امانت کتاب، استفاده از اینترنت، مطالعه نشریات مختلف و غیره استفاده کنند.



منصور کوهی رستمی ادامه داد: بالغ بر 10 جلسه نقد و بررسی کتاب با محوریت دفاع مقدس و جنگ تحمیلی در هفته دفاع مقدس در کتابخانه های عمومی استان و با کتاب هایی همچون «دژمقاومت، روز اول مدرسه، اسم من چفیه است، کوچه نقاش ها، من سرباز هخامنشی هستم» که از آثار حوزه دفاع مقدس هستند، معرفی و نقد می شود.



وی گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب در کتابخانه های عمومی استان با موضوع دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، برگزاری مسابقه نقاشی در رده های سنی مختلف با موضوع دفاع مقدس، درج زندگینامه و وصیتنامه شهدای هر منطقه از استان در وبلاگ کتابخانه های عمومی آن منطقه نیز جزو برنامه های کتابخانه های عمومی استان است.



رستمی عنوان کرد: برگزاری جلسات و شب شعر دقاع مقدس در کتابخانه های عمومی استان خوزستان با حضور شاعران بزرگ استان، مسئولین استانی و شهرستانی، خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران نیز در برنامه های این اداره کل قرار دارد.



وی تاکید کرد: برگزاری مسابقات کتابخوانی آنلاین و مکتوب با موضوع دفاع مقدس در کلیه کتابخانه های عمومی استان، برگزاری مسابقات کاردستی و ماکت سازی با موضوع دفاع مقدس، برگزاری جلسات نمایشنامه خوانی دفاع مقدس، برگزاری مسابقه پیامکی با موضوع دفاع مقدس نیز جزو برنامه های کتابخانه های عمومی استان است.



سرپرست اداره کل در ادامه گفت: برگزاری نمایشگاه هایی از وسایل شخصی، عکس ، کتاب و زندگی نامه شهدا در کتابخانه های عمومی و ارسال نمایه پژوهشی دفاع مقدس به تمام کتابخانه های عمومی استان برای استفاده عموم مردم نیز جزو برنامه های کتابخانه های عمومی این استان هستند.



رستمی در پایان تاکید کرد: زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و دفاع مقدس از وظایف اصلی نهادهای فرهنگی است و ما در تلاش هستیم با اجرای برنامه های خوب و مفید در کتابخانه های عمومی، دفاع مقدس را در دل جوانان، نوجوانان و کودکان این استان زنده نگه داریم و آنها را با واقعیات جنگ آشنا کنیم.

