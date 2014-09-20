به گزارش خبرنگار مهر، محمد پرورش امروز در حاشیه بازدید از سد لار در جمع خبرنگاران در مورد تغییر تعرفه‌ آب گفت: پیشنهادات شرکت آبفای کشور در این باره ارائه شده و ما هم نظراتمان را اعلام کرده ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلات استان تهران هزینه فاضلاب و آب برای هر متر مکعب را 560 تومان اعلام کرد و با بیان اینکه از هر مشترک تنها 65 تومان دریافت می‌ شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه این رقم ناچیز است پیشنهاد کرده ایم که پرداخت این هزینه افزایش یابد که بتوانیم شبکه گسترده فاضلاب را که هزینه‌ بالایی دارد را به پایان برسانیم.

وی در مورد ادامه قطع آب مشترکان پر مصرف تهرانی اظهارداشت: آب شرب سه هزار و 705 مشترک پرمصرف تهرانی در 24 شهریورماه امسال به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف قطع شد، اما ما تنها مجوز یک روز را برای قطع آب آنها داشتیم. ما به دنبال مصوبه قانونی هستیم تا محدودیت‌هایی را برای مشترکان پرمصرف تهرانی اعمال نمائیم.

پرورش همچنین زمان بهره برداری از سد ماملو را 15 مهرماه امسال اعلام کرد و افزود: در این تاریخ سد ماملو وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: برای طرح های فاضلاب تهران 20 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که با توجه به هزینه های صورت گرفته اگر 10 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شود، ظرف سه تا پنج سال آینده این طرح ها به پایان می رسد.

وی گفت: در حال حاضر تنها دولت 200 میلیارد تومان به این طرح ها کمک کرده و مابقی منابعی به شمار می آید که توسط بخش خصوصی تامین شده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: در سال جاری 220 میلیون متر مکعب از آب های زیرزمینی برداشت کردیم در حالی که این میزان در سال گذشته حدود 119 میلیون متر مکعب بوده است.

مدیرعامل آبفای استان تهران اظهارداشت: تجهیز 35 حلقه چاه عمیق، حفر 26 حلقه چاه برای جا به جایی، بازسازی 80 حلقه چاه، حفر 30 حلقه چاه عمیق در محدوده شرق و شمال شرق تهران از جمله اقداماتی به شمار می آید که طی 9 ماه گذشته به بهره برداری رسیده است.

پرورش گفت: طرح هوشمندسازی و بهره برداری از تاسیسات آب تهران از دیگر پروژه هایی است که در جهت توزیع عادلانه آب به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: طرح های آبرسانی به شهر تهران و طرح های اولویت دار 380 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است اما با وجود نیازها، تاکنون نگذاشته ایم هیچ پروژه ای مسکوت بماند.

مدیرعامل آبفای استان تهران با بیان اینکه با منابع دولتی اجرای پروژه ها شدنی نیست تصریح کرد: در حال حاضر اجرای هر یک متر مکعب پروژه آب هزار تومان هزینه دارد که متوسط 100 تومان دریافت می شود، بنابراین تنها با توانمندسازی و تخصیص منابع اجرای پروژه ها شدنی است.