دبیرخانه هنرهای تجسمی باید در اصفهان دایر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هنرمندان پیشکسوت اصفهان نخستین هم اندیشی پیشکسوتان هنر اصفهان را با حضور استاد محمود فرشچیان، حسین نوش آبادی معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رسول زرگرپور استاندار اصفهان برگزار کردند.

این جلسه همزمان با روز گرامیداشت شعر و ادب پارسی و روز استاد شهریار در میان جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان هنر اصفهان در محوطه باز ضلع شمالی خانه هنرمندان برپا شد.

حسین نوش آبادی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اصولا هنرمندانی که رفتارشان در گرو افکارشان بوده است و آثارشان اعتقاداتشان را بیان می کند، همیشه ماندگارهستند.

وی با اشاره به برتر بودن اصفهان در زمینه هنرهای تجسمی افزود: دبیرخانه هنرهای تجسمی ایران باید در این شهر دایر شود چراکه اصفهان در زمینه هنرهای تجسمی ممتاز بوده و هنرمندان زیادی از این رشته در اصفهان زندگی می کنند.

نوش آبادی تصریح کرد: هنرمندی موفق است که در عقاید و تفکرات خود را در هنرش به کار گیرد و انسانی که در عصر غربت باورهای مذهبی بتواند با آثارش مردم را به عمق اصالت ها و باورها و ارزش ها ببرد انسان بزرگی است و استاد فرشچیان چنین هنرمندی است.

وی استاد فرشچیان را صاحب سبک و مکتب دانست وتأکید کرد: اینکه انسانی بتواند قلم و اثرش جاودان و ماندگار باشد به معنای بزرگی آن انسان است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: اصفهان شهری تمدن ساز، هنرپرور و هنرمندساز بوده است و این شهر را باید پایه گذار تمدن، فرهنگ و هنر ایران اسلامی شمرد به ویژه در هنرهای تجسمی.

نوش آبادی با بیان اینکه اصفهان خود را در عرصه جهانی نشان داده است و روز به روز شناخته ترمی شود افزود: اصفهان را باید مهد تمدن ایران و پایتخت فرهنگ جهان دانست زیرا که استادان بنامی همچون استاد فرشچیان را به هنر جهان معرفی نموده است.

پس از سخنان نوش آبادی هنرمندان پیشکسوت موسیقی استاد حسن منصوری نوازنده نی و استادمزدک نوازنده تار با تک خوانی استاد شاه زیدی به اجرای برنامه پرداختند.

در ادامه خسرو احتشامی، یکی از شاعران برجسته پیشکسوت اصفهان به خواندن شعری در مدح استاد فرشچیان وغزلی در مورد اصفهان پرداخت و گفت: در ادبیات ایران شش مکتب داریم که پنج مکتب متعلق به اصفهان است، همچنین در داستان سرایی نوین اصفهانی ها حرف اول را می زنند.

وی افزود: اصفهانی ها آغازگر هنر هفتم و فیلم سازی بودند وعبدالحسین سپنتا اولین فیلم سینمایی کشور را با نام دختر لر ساخت و همچنین برترین های سینمای ایران در جهان اصفهانی هستند.

احتشامی خاطرنشان کرد: بازهم می گویم هر جا یک هنر زیبا دیدید اگر تعمق کنید و جستجو کنید همیشه پای یک اصفهانی در میان است.

در ادامه این برنامه سید مهدی سیدین نیا ریاست حوزه هنری استان اصفهان ضمن خیر مقدم به همه پیشکسوتان هنر اصفهان گفت: این نخستین هم اندیشی است و به این دلیل که می خواستیم حتما این نشست را با حضور استاد

فرشچیان آغاز کنیم و به دلیل فضا و زمان محدود به ناچار از هر هنر تنها چند هنرمند پیشکسوت را دعوت نمودیم.

وی با اشاره به اینکه اصفهان گنجینه ی بی پایان هنر است که زمینه استفاده از آثار هنرمندان در آن فراهم نیست افزود: امیدوارم که با پیگیری و تحقق شهرهنر یا ارگ هنر اصفهان بتوانیم از وجود تمامی هنرمندان اصفهان بهره مند شویم.



پس از آن سعید بیابانکی به روی صحنه آمد و یک رباعی در خصوص اصفهان خواند و کار خود را با خواندن شعری طنز در خصوص زاینده رود خشک به پایان رساند.

استاد محمود فرشچیان با اشاره به اینکه کلام ما قلم ماست و ما امیدواریم با این قلم به جامعه خدمت کنیم گفت: تمامی هنرمندان اصفهانی که در رشته‌های مختلف هنری در این جمع حضور دارند در رشته هنری خود سرآمد و مایه افتخار ما هستند.

وی با بیان خاطرات خود از استاد امامی خاطرنشان کرد: تمام آنچه در هنر به دست آورده‌ام به دلیل شاگردی در مکتب بزرگان هنر اصفهان بوده است و من تنها وظیفه ام را انجام داده ام و من تنها یک نقاش گوشه گیر ناچیزم که سعی می کنم خدمتگذار کشورم باشم.

همچنین رسول زرگرپور استاندار اصفهان در این جلسه افزود: زیبایی عقل علم است و هنر زیبایی روح است وبا توجه به فرمایش مقام معظم رهبری اگر می خواهیم اثری ماندگار شود باید آن را به زبان هنری بیان کنیم.

وی اصفهان را شهر گنبدهای فیروزه ای، شهر هنر، شهر پل های تاریخی بزرگ، شهر تدین و نصف جهان خواند و تصریح کرد: اصفهان در دیدگاه مقامات جهانی نصف جهان نیست؛ بلکه تمام جهان است و به نظر من نیز اصفهان نصف جهان است که با حضور هنرمندان برجسته ای همچون استاد فرشچیان، به همه جهان تبدیل شده است.

