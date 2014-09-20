به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیبک روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزاری یادواره شهدای ورزشکار استان و مراسم گرامیداشت یاد و خاطر 30 شهید ورزشکار در زاهدان در دستور کار قرار دارد.

وی بیان داشت: در این یادواره که به همت سپاه سلمان و شورای اسلامی شهر زاهدان در ششم مهرماه سال جاری و به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد از خانواده 30 شهید ورزشکار دوران فاع مقدس طی مراسمی با حضور مسئولان استانی تقدیر و تجلیل می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه ها و مراسم فرهنگی و ورزشی متنوعی به منظورهر چه باشکوه برگزار کردن هفت دفاع مقدس در دستور کار قرار دارد از برگزاری رقابت‌های ووشو در رده بزرگسالان در زاهدان به همین مناسبت نام برد.

رییس هیئت ووشو سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در همین رابطه نسبت به برگزاری یک دوره رقابت‌های ورزشی در رشته ووشو ویژه بزرگسالان جنوب شرق کشور در دهکده المپیک زاهدان اقدام شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها که طی دو روز گذشته در دهکده ورزشی زاهدان برگزار شد تیم ووشو بزرگسالان زاهدان موفق به کسب مقام برتر این دوره از رقابت ها شد.

شیبک ادامه داد: در این رقابت‌ها همچنین تیم ووشو تهران به مقام دوم و تیم ووشو کرمان موفق به کسب مقام سوم شد.

وی با بیان اینکه سطح کیفی این دوره از رقابت ها در سطح قابل قبولی قرار داشت ادامه داد: تعداد 86 ورزشکار در قالب هفت تیم در این رقابت ها با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی اضافه کرد: در رقابت های ووشو بزرگسالان جنوب شرق کشور در شهر زاهدان همچنین تیم ووشو هرمزگان موفق به کسب نشان اخلاق در این رقابت ها شد.