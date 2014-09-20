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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۰۴

قاسمی خبر داد:

33 مدرسه در مازندران بهره برداری می شود

33 مدرسه در مازندران بهره برداری می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی 33 مدرسه جدید در استان بهره برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی صبح شنبه در جلسه برنامه ریزی و ستاد مهر استان با اشاره به فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت و بازگشایی مدارس بیان داشت: از آن جا که علم‌جویی و آموزش راهی است که ائمه اطهار و پیامبر(ص) به بشریت سفارش کردند؛در روز اول مهر، آینده‌سازان میهن ما به مبارزه با جهل و نادانی می‌روند.
 
وی با اشاره به اهمیت علم و دانش در دین مبین اسلام گفت: با عنایت به اهمیت این موضوع باید اولین روز مهر را روز جشن ملی در کشور بنامیم.
 
قاسمی با اشاره به این که باید زمینه را فراهم سازیم تا نظام آموزش و پرورش توانمند شود، عنوان کرد: اگر آموزش و پرورش توانمند شود و امر تربیت به درستی صورت پذیرد حضور مردم در راهروهای دادگستری کمتر خواهد شد. زمینه همه پیشرفت‌ها، در توجه به آموزش و پرورش خلاصه می شود.
 
قاسمی در ادامه، اولیای محترم را یکی از ارکان مهم امر تربیت دانست و ابراز داشت: خانواده و مدرسه باید با هم برای توسعه آموزش و پرورش بکوشند.
 
وی با اعلام این که بیش از چهار هزار مدرسه در اول مهر به دانش آموزان مازندران خدمات دهی خواهند کرد، خاطرنشان ساخت: 480 هزار دانش‌آموز و 17 هزار سوادآموز در مدارس مازندران، سال تحصیلی را آغاز خواهند کرد و در سال جدید تحصیلی بیش از 43 هزار کلاس اولی به سیستم آموزشی مازندران وارد می شوند.
 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از بهره‌برداری بیش از 33 واحد آموزشی در سال جدید تحصیلی خبر داد و تصریح کرد: مازندران از نظر آموزش، رتبه دوم کشور را در اختیار دارد و رتبه دوم میانگین کشور را از لحاظ پوشش تحصیلی نیز به خود اختصاص داده است.
 
وی در پایان به برخی از موفقیت های آموزش و پرورش مازندران در سال گذشته اشاره کرد. این موفقیت ها در زمینه های  ورزشی، فرهنگی ، علمی و هنری بوده است.
کد مطلب 2373431

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