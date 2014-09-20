حراست از آرمانهای نظام نیازمند نهادینه سازی فرهنگ شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی نعمت الهی صبح شنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس در جمع خبرنگاران اظهارداشت: دستیابی دشمنان انقلاب و اسلام به اهداف شومشان در گرو فاصله گرفتن جوانان و نوجوانان از فرهنگ ایثار و شهادت است، نهادینه سازی فرهنگ شهادت موجب پویایی جامعه و حراست از آرمان های نظام می‌شود.

به گفته وی تحقق این مهم نیازمند تحول و نو آوری در محتوای فرهنگ ایثار و شهادت است تا بتوانیم این فرهنگ غنی اسلام را در میان نسل جوان نهادینه کنیم.

حجت‌الاسلام نعمت الهی خاطرنشان کرد:فرهنگ ایثار و شهادت باید در تمامی عرصه های مختلف نهادینه شود و مغفول ماندن این فرهنگ آسمانی مطمئنا آسیب های جدی به جامعه خواهد زد و موجب انحراف آن از مسیر اصلی خویش می‌ شود.

این مسؤل اضافه کرد:امروزه دشمنان نظام با هجمه های فرهنگی شدید سعی در بی فروغ کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بویژه میان نسل جوان دارد، چرا که در هشت سال دفاع مقدس شاهد بود جوانانی که در مکتب فرهنگ ایثار و شهادت پرورش یافته بودند چگونه مانع از دستیابی آن به اهداف پلیدشان شدند.

حجت‌الاسلام نعمت الهی افزود:امروز شاهدیم دشمنان در عرصه جنگ نرم با استفاده از ماهواره، اینترنت و تبلیغات گسترده سعی در ترویج انحرافات اخلاقی در میان جوانان هستند و سعی دارند با ترغیب آنان به سوی نحله های انحرافی و عرفان های کاذب آنان بی هویت کنند.

وی در ادامه اظهارداشت:انقلاب اسلامی ایران پدیده ای نادر بود که تمامی معادلات سیاسی مستکبران جهان را برهم زد و امروز این خیرش های بیداری اسلامی که در جهان در حال شکل گیری است به برکت ظهور انقلاب اسلامی ایران می باشد.

این مسؤل با بیان اینکه ناکامی دشمنان انقلاب اسلامی در هشت دفاع مقدس سبب برنامه‌ریزی جنگ نرم شد،گفت:در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ایران فقط در مقابل رژیم بعثی عراق از خود دفاع نکرد بلکه تمامی کشورهای استعمارگر جهان بر علیه بسیج شده بودند و در این جنگ تمام عیار حتی ایران جهت خرید حتی سیم خاردار تحریم بود.

حجت‌الاسلام نعمت الهی افزود:برغم تمامی این مشکلات و تحریم های سنگین نه تنها دشمن موفق به گرفتن یک وجب از خاک ایران نشد بلکه رزمندگان اسلام موفق به ورود به خاک دشمن شد، هشت سال دفاع مقدس ارزش های فراوانی نظیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، استقلال و خودکفایی برای ایران به ارمغان آورد و امروز شاهد پیشرفت انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف نظامی، علمی و اقتصادی هستیم.

وی اضافه کرد:مقام معظم رهبری در زمینه مساله دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت همواره ورود جدی داشته است و این مهم بیانگر اهمیت این مسئله است بنابراین باید با جدیت تمام اقدام به ترویج ارزش های دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و شهادت در سطح جامعه کنیم.

