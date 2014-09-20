اجرای طراحی آرم متحد برای سرویس های مدارس گرگان/ برنامه های پیشنهادی شهرداری های گلستان برای آغاز سال تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی در گفتگوی صبح شنبه با رسانه های استان، با بیان این که در حال حاضر 8 شرکت سرویس مدارس در مرکز استان مجوز فعالیت دارند، گفت: این شرکت ها در راستای خدمات به بخش حمل و نقل عمومی به شهروندان همزمان با بازگشائی مدارس خدمات خود را ارائه خواهند داد.

وی با بیان این که برای شناسایی و ساماندهی سرویس های مدارس در مرکز استان آرم واحدی طراحی شده است، گفت: این آرم برای نصب بر شیششه خودروهای سرویس مدارس برای شرکتهای مجاز سرویس دانش آموزی ارسال شده است.

وی ادامه داد: کد شناسایی شامل دو بخش در زیر آرم طراحی شده درج گردیده است که عدد سمت چپ کد شرکت و عدد سمت راست کد شناسایی خورویی است که از سازمان تاکسیرانی شهرداری گرگان کارت دریافت می نماید.

چراغعلی خاطرنشان کرد: این نمونه طرح همچنین برای کلیه شهرداریهای استان ارسال گردید تا اقدام مشابه صورت پذیرد.

وی در ادامه خطاب به شهرداری های استان، گفت: با توجه به فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس و سایر مراکز آموزش و پرورش عالی ، ضروریست برای مهیا کردن شرایط مناسب شروع سال تحصیلی اقداماتی لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: مواردی مانند بهسازی و مرمت معابر ، خیابان ها ، پیاده روها و میادین در سطح شهرها، همکاری و هماهنگی با راهنمایی و رانندگی شهرها و خط کشی خیابان ها و معابر و مساعدت ویژه به جشن عاطفه ها و کمک به دانش آموزان نیازمند از ردیف های خاص با تعیین اواویت از طرح هایی که مدیریت شهری هر شهرستان باید به آن توجه کند.

چراغعلی خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی با آموزش و پرورش در ارائه خدمات، نظارت و کنترل تاکسیهای درون شهری ، اتوبوس ها و مینی بوس های واحد ،سرویس مدارس در مسیر های عبور و مرور دانش آموزان، نظافت و شستشوی معابر ، میادین ، پارک ها ، ترمینال ها ، بلوارها و ایستگاه های تاکسی ، اتوبوس و مینی بوس های واحد، لایروبی انهار و جداول و تهیه و نصب سطل های زباله در محلات مورد نیاز بالاخص مدارس و مراکز آموزشی، تعیین مسیر اتوبوس های شرکت واحد برای ایاب و ذهاب دانش آموزان، رنگ آمیزی بلوارها، میادین و سایر ( تابلوهای برق ، تیرهای برق ، پست های برق و ...) ، شستشوی درختان در معابر و خیابانها و تهیه و نصب تابلوها و علایم معابر از دیگر اقدامات مورد نیاز برای بازگشایی مدارس است.

