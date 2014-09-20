اختصاص 250 هکتار از اراضی کرمانشاه به کشت برنج/ برداشت محصول در استان آغاز شد

افشین صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی سال جاری 250 هکتار از اراضی استان کرمانشاه به کشت برنج اختصاص یافته که کار برداشت آن از اواخر شهریور ماه آغاز شده است.

وی افزود: مرحله خزانه گیری در اردیبهشت ماه انجام شده و انتقال نشاء به زمین اصلی نیز در تیر ماه توسط کشاورزان صورت گرفته است.

صفوی گفت: با توجه به بررسی ها و کارشناسی های صورت گرفته، پیش بینی می شود که از هر هکتار سطح زیر کشت حدود 4 تن برنج برداشت شود.

وی شهرستان صحنه را به عنوان یکی از مستعدترین مناطق استان برای کشت برنج عنوان کرد و افزود: دارا بودن آب و هوای معتدل موجب شده که این شهرستان از وضعیت خوبی برای کشت برنج برخوردار باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان با بیان اینکه کار برداشت برنج در استان تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت، یادآور شد: در حال حاضر سه کارخانه شالی کوبی در شهرستان صحنه فعال هستند.