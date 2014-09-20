جایزه "نوبل مضحک" اعطا شد/ معرفی خنده دارترین تحقیقات دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین دوره نوبل های خنده دار و مضحک Ig Nobel (ایگ نوبل) به معرفی برترین ها پرداخت تا علاوه بر اینکه خنده مخاطبان را برانگیزد، آنها را به فکر نیز وا دارد. این جایزه هر ساله در آستانه معرفی جایزه های نوبل اعطا می شود.

فیزیک

جایزه امسال فیزیک به "کیوشی مابوشی" از دانشگاه "کیتاساتو" در ژاپن برای مطالعه ای در رابطه با اندازه گیری "اصطکاک بین کفش و پوست موز یا پوست موز و زمین در زمان لیز خوردن" تعلق گرفت. در این مطالعه پوست سیب و پرتقال نیز مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که آنها نسبت به پوست موز دارای خطر کمتری هستند. اما یکی از مشکلاتی که سر راه این مطالعه قرار داشت این بود که کمتر شخصی قبول می کرد وارد این مطالعه شود و روی پوست موز لیز بخورد!

این مطالعه با نام "tribology" مخفف the study of friction and interacting surfaces منتشر شده است.

جایزه روانشناسی

این مطالعه نشان داد افرادی که تا دیر وقت بیدار هستند به نسبت افراد سحر خیز یا افرادی که صبح ها زودتر از خواب بیدار می شوند، صادق تر هستند و از صداقت بیشتری در گفتار و اعمال خود برخوردارند. این تحقیق توسط "پیتر جوناسون" از دانشگاه "وسترن" استرالیا و همکارانش صورت گرفت.

جایزه بهداشت عمومی

محققانی از کشورهای امریکا، هند، ژاپن و جمهوری چک این جایزه را به خاطر مطالعه ای درباره "ارتباط بین گاز گرفتن گربه ها و افسردگی انسان ها" بررسی کردند و این تاثیر در زنان به نسبت مردان کمتر خود را نشان می داد.

جایزه علوم اعصاب

این جایزه به "کانگ لی" از دانشگاه "تورنتو" بخاطر مطالعه اعصاب و مشاهده آنچه که در ذهن انسان رخ می دهد و عوامل عصبی و رفتارهای پاریدولیای چهره انسان روی نان تست تعلق گرفت.

زیست شناسی

"ولاستیمیل هارت" از دانشگاهی در جمهوری چک این مطالعه را در بیش از 5 هزار نمونه مورد بررسی قرار داد. سگ ها به تغییرات کوچک در میدان مغناطیسی زمین حساس هستند و بر اساس همین تغییرات مدفوع می کنند.



هنر



مطالعه ای که امسال جایزه نوبل خنده دار را در رشته هنر به خود اختصاص داد، مطالعه ای بود که سال ها روی آن کار شده بود. "مارینا دو توماسو" از دانشگاه "باری" (ایتالیا) از ارتباط بین میزان درد انسان ها و نقاشی های زیبا یا زشت خبر داد.



پزشکی

محققان دانشگاه میشیگان موفق به دریافت این جایزه شدند. آنها از "یک نوار برای توقف خونریزی غیر قابل کنترل بینی" استفاده کردند.

جایزه علم قطب شمال



این جایزه به محققانی از آلمان و نروژ برای مطالعه "عکس العمل گوزن شمالی به مشاهده انسان در لباس خرس قطبی" اختصاص یافت.

جایزه علم تغذیه



این جایزه به مطالعه ای درباره "ویژگی های باکتریایی اسیدلاکتیک" به محققان اسپانیایی تعلق گرفت.

جایزه اقتصاد



این جایزه به مطالعه ای درباره "سیستم اروپایی محاسبات ملی و منطقه ای" تعلق گرفت.