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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۰۴

تاکید وزیر خارجه مصر بر حمایت از عراق در مواجهه با داعش

تاکید وزیر خارجه مصر بر حمایت از عراق در مواجهه با داعش

سامح شکری ضمن تاکید بر لزوم تشریک مساعی در سطح منطقه ای و بین المللی برای مقابله با تروریسم بر حمایت از عراق در مواجهه با داعش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد پرس، "سامح شکری" وزیر خارجه مصر در دیدار با "سوزان رایس" مشاور امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید بر ضرورت وجود یک راهبرد کامل برای مقابله با خطر تروریسم در خاورمیانه  و حمایت از کشور عراق برای مقابله با داعش تاکید کرد.

وی افزود: باید در زمینه مقابله با خطر فزاینده داعش در خاورمیانه در سطح منطقه ای و بین المللی تشریک مساعی صورت بگیرد.

شایان ذکر است وزیر خارجه مصر از روز پنج شنبه به آمریکا سفر کرده است و در جریان این سفر با چند تن از سیاستمداران بلند پایه آمریکایی دیدار و گفتگو داشته است.

کد مطلب 2373442

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