مناطق آلوده به مواد مخدر مازندران برچیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی صبح شنبه در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان در اشاره به وجود مناطق آلوده در استان و از جمله شهرستان آمل افزود: حکومت براي حل مشکلات مناطق آلوده آمادگي دارد ومي‌توان با تدبير و درايت و با استفاده از همه ظرفيتها مشکلات را حل کرد.

وي ضمن عذر خواهي از مردم ولايتي شهرستان آمل به خاطر وجود نقاط آلوده در اين شهرستان اظهار داشت:مقابله با محلات آلوده در دستور کار استان و اين شورا قرار دارد و وجود اين گونه نقاط براي ما مسئولين ناگوار بوده و من از مردم آمل عذر خواهي مي‌کنم چون ما مسئولين بايد پاسخگو باشيم.

معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران با تاکيد به اينکه در خصوص پاک سازي و مبارزه با نقاط آلوده اذعان داشت:تا ديروز منطقه عباس آباد نکا در خصوص ميزان آلودگي ،پايلوت نه تنها براي استان بلکه کشور بوده و يکي از آلوده ترين مکانها به شمار مي‌رفت که امروز الحمدالله با مديريت صحيح درعوامل آلودگي آن مکان ،درجه آلودگي آن نقطه به زير 10 درصد رسيده است. و در ادامه کار نيز امکانات خوبي را در عباس‌آباد نکا ايجاد کرديم و اين حرکت يعني اگر بخواهيم مي‌توانيم.

وي با بيان اينکه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر جمعي مخلص را در خود دارد که کمک‌کار همديگر هستند اضافه کرد:کارشناسانه‌ترين و خبره‌ترين‌ها را در جمع کارشناسان استان و در همه زمينه‌ها داريم و همه عزيزاني که در حوزه‌هاي مختلف فعاليت مي‌کنند کارشناسان و سرمايه‌هاي گرانمايه استان هستند.

سردار مسعود جعفري فرمانده انتظامی مازندران با تاکيد بر اينکه در مبارزه با مواد مخدر بايد همه جانبه فعال بود گفت:مبارزه و تلاش در جهت ريشه‌کني مواد مخدر بايد در همه نقاط استان و کشور انجام گيرد و همه بايد پاي کار باشند.

وي افزود: عده‌اي افراد فرصت طلب که اکثريت آنان مهاجر و غير بومي هستند مي‌خواهند چهره استان را در اين خصوص بد جلوه دهند که به شدت با آنان برخورد مي‌کنيم.

مقام ارشد انتظامي استان با بيان اينکه کميته مقابله شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر بايد از حالت پدافندي خارج شود اظهار داشت:کميته مقابله بايد از حالت پدافندي خارج شود . ما اگر چه در دستگيري و کشف مواد رشد خوبي داشتيم اما نگاه اصلي شورا به «هنوز آلوده بودن محيط» است که در اين خصوص بايد کار و همت بيشتري داشت.

وي تاکيد داشت:بايد از ظرفيت مردمي بودن مقابله استفاده کرد و مطمئن باشيم با پاکسازي يک نقطه به شکل صد در صدي مردم پاي کار خواهند آمد و در آنها اميدواري ايجاد خواهد شد.

جعفري اذعان داشت:اقدام عملي و مناسب فقط نيرو نمي خواهد بلکه همت مي‌خواهد که بايد در تمام اعضاي شورا نمو داشته باشد و در اجراي پاکسازي نقاط آلوده در شهرستانها ،استان آماده همکاري و مساعدت با عوامل شهرستاني است.

غلامحسین شفيع‌زاده معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل ضمن خير مقدم گويي به بيان اقدامات انجام گرفته توسط اين شورا در شهرستان پرداخت و گفت: شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در شهرستان آمل با سه کميته وظيفه حفظ سلامت جامعه از اعتياد را دارد که در اين راستا با قاچاقچيان مواد مخدر مقابله و مبارزه نمي خواهد.

نماينده عالي دولت در شهرستان آمل در بيان اقدامات 6 ماهه اول سال جاري اين شورا به صورت فهرست واراظهار داشت: انجام طرح کارزار رسانه‌اي، برگزاري همايش مبارزه با مواد مخدر، برگزاري مسابقات ورزشي، بازديد از کمپ‌ها و مراکز درماني شهرستان، پيگيري پلمپ کمپ‌هاي غير مجاز، برگزاري نمايشگاه سوء مصرف مواد مخدر، مراسم پياده روي خانوادگي در برخي از روستاها و ...از جمله اقدامات شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان است.

فرماندار ويژه شهرستان همچنين از اختصاص يک ميليارد ريال اعتبار براي سالن ورزشي در منطقه امت آباد از سوي استان خبر داد که به زودي کار اجرايي اتمام اين سالن شروع خواهد شد.