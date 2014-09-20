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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۰۸

رنجکش:

سرمایه های اجتماعی در دفاع مقدس بازتولید شود

سرمایه های اجتماعی در دفاع مقدس بازتولید شود

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان بر ضرورت بازتولید سرمایه های اجتماعی دوران دفاع مقدس در شرایط امروز جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش پیش از ظهر شنبه در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس با نماینده ولی فقیه در استان گیلان افزود: در دوران دفاع مقدس همگان شاهد تولید سرمایه های مختلف اجتماعی و استفاده از ظرفیت های آنان بودند که امروز باید از  تجربیات دوران هشت سال جنگ تحمیلی به شایستگی استفاده شود.

وی اضافه کرد: نوع تعاملات اجتماعی، نگرش به دفاع از کشور و نظام، همبستگی های اجتماعی و سبک زندگی از جمله سرمایه های دوران دفاع مقدس است که باید بازتولید شود.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استان با اشاره به رویکرد دولت در توجه به سرمایه های اجتماعی گفت: استانداری گیلان هم در راستای این رویکرد و در ابعاد مختلف فعالیت های اجتماعی و فرهنگی سیاست های خود را در هفته دفاع مقدس در تاکید بر سرمایه های اجتماعی دفاع مقدس قرار داده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه مسئولیت ستاد هماهنگی بزرگداشت هفته دفاع مقدس با استانداری گیلان است، جلسات مختلفی تاکنون به ریاست محمد علی نجفی استاندار و همچنین معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری برای هرچه باشکوهتر برگزاری آئین های گرامیداشت این هفته در استان برگزار و بر ارتقای سطح فعالیت ها و رویکرد مردمی اجرای آنها تاکید شده است.

رنجکش ادامه داد: توجه به گذشته و بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی تولید شده در دفاع مقدس می تواند همگان را به سمت تحقق شعار سال که توسعه اقتصادی و فرهنگی با عزم ملی است، هدایت کند.

وی یادآورشد: در تمامی شهرستان های استان گیلان هم فرمانداران با تشکیل جلسات ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس از آمادگی کامل برای هرچه باشکوهتر برگزاری مراسم این ایام برخوردارند.

کد مطلب 2373452

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