بنزن سرطانزاست/ علائم و اثرات سوء بنزن

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی در پنل شانزدهمین کنگره تازه های قلب و عروق تاکید کرد: خواب آلودگی، گیجی، سردرد، ناهوشیاری، تحریک پوست، چشم ها و سیستم تنفسی، اختلالات خونی، اثر بر مغز استخوان و کم خونی، خونریزی بیش ازحد، اختلالات کروموزومی، آسیب به سیستم ایمنی و سرطان خون از جمله اثرات سوء بنزن است.

وی اظهارداشت: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، بنزن برای انسان سرطانزا بوده و هیچ سطح ایمنی برای مواجهه با آن توصیه نمی شود. همچنین به گزارش دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، بنزن از سال 1980 در نخستین گزارش در رده مواد سرطانزا قرار گرفته است.

سرپرست هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با موثر خواندن حذف بنزین پتروشیمی ها در کاهش آلودگی هوا گفت: سال گذشته 3 روز هوای پاک داشتیم که این تعداد در سال جاری دو برابر یعنی به 6 روز رسید، همچنین تعداد روزهای ناپاک کمتر شد.

رشیدی افزود: بر اساس مصوبه دهم اردیبهشت 93 هیئت دولت، مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست بنزین توزیعی در کلانشهرهای کشور را بررسی و هر سه ماه یکبار وضعیت را اعلام کند که بر این اساس اولین نتیجه آنالیز بنزین توزیعی در چهار کلانشهر کشور مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن در خصوص مطابق بودن با استانداردهای یورو 4 رضایت بخش بود.

وی ادامه داد: پارامترهای اندازه گیری شده شامل میزان بنزن، آروماتیک و اولفین ها است که در حد استاندارد بودند، میزان استاندارد بنزن یک درصد، آروماتیک 35 درصد و اولفین ها 18 درصد است که بررسی ها نشان داد این میزان در تهران به ترتیب زیر یک درصد، درحد استاندارد و سه درصد است.

رشیدی گفت: در کرج نیز این پارامترها در حد استاندارد بود و در اراک آروماتیک در حد استاندارد و بنزن زیر حد استاندارد را نشان داد.

وی همچنین از کاهش محتوای گوگرد بنزین از 300ppm به زیر 50 ppm، کاهش محتوای گوگرد دیزل از 7000 ppm به زیر 50 ppm خبر داد و افزود: سازمان حفاظت محیط زیست توجه ویژه ای به استاندارد سازی سوخت دیزل و توزیع آن در کلانشهرها با گوگرد کمتر از 40 ppm (طبق مصوبه 10/2/1393 هیئت وزیران) دارد و بر اساس همین مصوبه، استفاده از فیلتر ذرات جهت جلوگیری از انتشار ذرات سرطان زای خروجی از خودروهای دیزلی سنگین اجباری شده است.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تکمیل اجرای طرح کهاب (کاهش، هدایت و انتشار بخارهای بنزین) در کشور شامل مخازن، تانکر و نازل جایگاه را یکی دیگر از اقدامات بسیار موثر در خصوص کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت مردم دانست.