به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دانشی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: هنرمندان و فیلمسازان سیستان و بلوچستان در پنجاه و یکمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان ایران با عنوان "تیژ" موفق به کسب چهار مقام شدند.

وی بیان داشت: در این جشنواره از بین یک هزار و 776 اثر ارسالی به دبیرخانه به میزبانی تربت حیدریه، در حوزه‌های فیلم کوتاه، فیلم نامه و عکس هیئت داورانتعداد 51 اثر برتر را در بخش های مختلف انتخاب کرد که سه هنرمند از این استان نیز در لسیت برگزیدگان جای داشتند.

وی بیان داشت: یاسر خیر، مرتضی کاویانی و محسن شیرزایی از جمله هنرمندان استان موفق شدند تا در بخش های مختلف این جشنواره برای استان افتخار کسب کنند.

دانشی ابراز داشت: در این جشنواره و در بخش پژوهش فیلم مستند مرتضی کاویانی از میان دو نامزد این بخش تندیس جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال جایزه نقدی را به خود اختصاص داد.

وی گفت: در این جشنواره همچنین در بخش بهترین صداگذاری و تصویربرداری جایزه بزرگ جشنواره به فیلم یاسر خیر از زاهدان با عنوان "زمستان، عشق و سایر قوانین" تعلق گرفت و با اهدای تندیس و جایزه 40 میلیون ریالی از این هنرمند تقدیر بعمل آمد.

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه پنجاه و یکمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان ایران با عنوان "تیژ" هفته گذشته و در شهرستان تربت حیدریه و با حضور هنرمندانی از استان های خراسان رضوی، گلستان، آذربایجان شرقی، تهران، ایلام، بوشهر و سیستان و بلوچستان برگزار شد افزود: محسن شیرزایی دیگر هنرمند استان نیز در این جشنواره موفق به دریافت مقام سوم بهترین فیلم نامه نویسی در این رقابت ها شد.

وی همچنین از راهیابی آرزو ثمره طالبی "دف‌نواز" زاهدانی و همچنین گروه علیرضا گلستانی از استان سیستان و بلوچستان به بخش پایانی چهارمین جشنواره دف نوازی نوای رحمت به‌عنوان دیگر افتخارات هنرمندان استان یاد کرد در طی ماه جاری یاد کرد و افزود: در جشنواره فضائی رضوی امسال نیز از میان 96 اثر یاسر اسماعیل زاده امامقلی از زاهدان، احمد آدخ و احمد داوری به صورت مشترک از زابل حائز کسب مقام در کشور شدند.