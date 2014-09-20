تلاش آمریکا برای از بین بردن داعش مضحکانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری صبح شنبه در گردهمایی روحانیون مستقر استان، ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی را راهبرد جدی دشمنان ذکر کرد و گفت: چه آنهایی که به مقدسات اهل سنت توهین می‌کنند و چه آنهایی که به مقدسات و بزرگان و رهبران شیعه جسارت می‌کنند، دو لبه یک قیچی هستند که یک دست آنها را به حرکت در می‌آورد تا ریشه اسلام و حقایق ناب اهل بیت علیهم السلام را قطع کند.

وی ادامه داد: به وجود آوردن گروه تروریستی داعش کار آمریکا، اسرائیل و آل سعود است و اکنون که نتوانسته‌اند بهره‌برداری لازم را از ایجاد این گروه تروریستی بکنند می‌خواهند با توطئه دیگری با عنوان مبارزه با داعش بر کشورهای اسلامی سلطه پیدا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: آنها با ایجاد داعش می‌خواستند حکومت سوریه را در منطقه سرنگون کنند که با ورود به موقع جمهوری اسلامی ایران به این خواسته خود نرسیدند. دشمنان می‌خواستند یک کشور مثلثی شکل در قلب عراق ایجاد کنند و به دنبال آن عراق به سه بخش تقسیم شود تا اسرائیل جدید به نام داعش با هدف جلوگیری از قدرت نفوذ ایران در منطقه و قطع رابطه جمهوری اسلامی با سوریه و فلسطین ایجاد شود.

حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به سیاست آمریکا در ایجاد گروه تروریستی داعش، تلاش وزیر امور خارجه این کشور برای هم پیمانی با کشورهای منطقه و غرب برای از بین بردن این گروه تروریستی را مضحکانه دانست.

وی اضافه کرد: امروز بحمدالله با هوشمندی و احاطه‌ای که خداوند به رهبر معظم انقلاب و مسئولان کشور لطف کرده، دشمنان ما در منطقه خلع سلاح هستند و روز به روز بر اقتدار نظام افزوده می‌شود و معادلات جهانی بهم خورده است.

وی با اشاره به اظهارات ناپخته برخی سیاستمداران آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ایران به دنبال کشورگشایی و استعمار ملت‌ها نیست بلکه به دنبال آزادی ملت‌های مظلوم است.

تعمیق باورهای دینی، مهم‌ترین راه مقابله با هجمه‌های فرهنگی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود هجمه‌های فرهنگی، ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی و اختلاف افکنی بین نیروهای داخلی را از حربه‌های دیگر دشمنان برشمرد و اظهار کرد: مهم‌ترین روش برای مقابله با توطئه‌های دشمنان، تعمیق باورهای دینی و آموزه‌های قرآن و اهل بیت علیهم السلام در جامعه است.

وی اضافه کرد: اگر طعم شیرین معنویت را در کام انسان‌ها بچشانیم جاذبه کار ما بیش از فعالیت دشمنان خواهد بود و مردم در برابر امواج ضدفرهنگی واکسینه می‌شوند.

حجت‌الاسلام اسکندری تقویت پایگاه مسجد، برنامه‌ریزی برای تشویق حضور گروه‌های مختلف مردم در مسجد، ترویج برنامه‌های معنوی اسلام مثل نماز، تبیین آموزه‌های قرآن و اهل بیت (ع) را از راه‌های تاثیرگذاری و رونق بخشی به فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی بیان کرد.

جلوگیری از بیان مطالب سست در محافل سوگواری

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به نزدیک بودن ماه محرم، اظهار کرد: باید به سخنرانان و فعالان و دست اندرکاران هیئت‌های مذهبی تذکر داده شود که از بیان مطالب سست و بی‌اساس در محافل عزاداری و سوگواری پرهیز کنند.

وی توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی را محور کار هیئت‌های مذهبی در محرم امسال دانست و افزود: سیاست سازمان تبلیغات اسلامی بر این است که کارهای فرهنگی و دینی با مشارکت مردم انجام شود، بنابراین از روحانیون مستقر انتظار می‌رود ضمن برقراری ارتباط صمیمی با مردم، آنها را در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی به صورت جدی مشارکت دهند.