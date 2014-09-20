مسابقات هندبال نونهالان قهرمانی کشور در کرمانشاه برگزار می شود

ناصر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات هندبال قهرمانی کشور در رده نونهالان از چهارم مهر ماه به میزبانی کرمانشاه برگزار می شود.

وی افزود: در این دوره از رقابت ها 34 تیم از استان های مختلف کشور به مدت 6 روز با هم به رقابت خواهند پرداخت.

سلیمی گفت: مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) و نیز سالن امام سجاد (ع) به عنوان مکان های برگزاری این رقابت ها تعیین و آماده شده است.

وی از اندیشیدن تمهیدات لازم برای برگزاری هر چه بهتر این مسابقات خبر داد و گفت: با همکاری و هماهنگی های صورت گرفته آمادگی مطلوبی برای برگزاری مسابقات حاصل شده است.

رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه در پایان خاطر نشان کرد: این رشته ورزشی در سطح استان استعداد ها و توانایی های بسیاری را در اختیار دارد و هم اکنون چندین بازیکن کرمانشاهی در رده های مختلف سنی عضو تیم ملی هستند.