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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۳۲

با پیگیری های دهیاری:

اولین وقف روستای میانبر ثبت شد

اولین وقف روستای میانبر ثبت شد

قزوین- خبرگزاری مهر: با پیگیری های دهیاری و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین اولین سند وقفی در روستای میانبر قزوین ثبت شد.

علیرضا جلالی دهیار روستای میانبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وقف از افتخارات اسلام است و یکی از نیازهای اساسی و راهکارهای برون رفت جامعه از مسایل و معضلات اجتماعی و فرهنگی، توجه به وقف و موقوفات است.

وی ادامه داد: فرهنگ وقف باید بیش از گذشته مطرح و مورد توجه قرار گیرد تا نسل آینده بتواند از این سرمایه بیشتر بهره مند شود.

جلالی افزود: امیدواریم هر روز شاهد موقوفات بیشتر در سطح جامعه باشیم چرا که با افزایش موقوفات بسیاری از مشکلات جامعه برطرف می شود

دهیار روستای میانبر بیان کرد: با پی گیری های صورت گرفته آقای عباس نصیری یک قطعه زمین به متراژ 120 متر مربع را در کنار مسجد محل، برای احداث خانه عالم و فعالیت های قرانی وقف کرد.

وی گفت: یک باب مغازه تجاری، خانه عالم و کلاس های قرآنی این مکان فرهنگی و قرآنی را تشکیل خواهد داد و هزینه های جاری آن نیز از محل درآمد مغازه تجاری تامین خواهد شد.

روستای میانبر در 12 کیلیومتری جاده قزوین به الموت واقع شده است.

کد مطلب 2373484

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