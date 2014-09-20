به گزارش خبرنگار مهر، یک هیئت تجاری از مجمع اتحادیه های صادرکنندگان ترکیه (TIM) که هم اکنون در ایران به سر می برد، دوشنبه هفته جاری برابر با 22 سپتامبر 2014، در قالب همایش بازرگانان ایران و ترکیه، پای میز مذاکره با تجار ایرانی می نشینند.

تجار ترکیه ای در زمینه محصولات غذایی، غلات، دانه های روغنی، فرآورده های دریایی و حیوانی، چوب، کاغذ، محصولات چوبی و جنگلی، روغن زیتون، تهویه مطبوع، آهن و فولاد، خودروسازی و قطعات یدکی، ماشین آلات، نساجی، مواد خام، چرم، کاغذ فعالیت دارند و در حاشیه همایش بازرگانان ایران و ترکیه نیز، برنامه دیدارهای دوجانبه برای فعالان اقتصادی دو کشور نیز پیش بینی شده است.