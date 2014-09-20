حضور در فضای مجازی رسالت امروز روحانیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد غروی ضمن تبریک به طلاب، فضلا و اساتید به مناسبت آغاز سال تحصیلی 94-93 حوزه های علمیه، با اشاره به این که وظیفه حوزه و روحانیت در ارتباط با جامعه و کشورهای اسلامی بسیار سنگین است، ابراز داشت: طلاب و روحانیت وظیفه یادگیری، تبیین، ترویج و دفاع از عقاید و معارف حقه را برعهده دارند و باید با تلاش های بیشتر به این وظایف جامه عمل بپوشانند.

دبیر دوم شورای عالی حوزه های علمیه افزود: با انتشار و رساندن صحیح معارف قرآن و اهل بیت(ع) به تشنگان معارف و مفاهیم اسلامی، مخاطبان زیادی در عالم خواهیم داشت.

سیل شبهه افکنی در فضای مجازی

آیت الله غروی در ادامه به سیل شبهه افکنی دشمنان در فضای مجازی و رسانه های وابسته به بیگانگان اشاره کرد و ابراز داشت: امروز بسیاری از جوانان و خانواده ها از وسایل ارتباط جمعی استفاده می کنند و این مسئله وظیفه ما حوزویان و نظام را بسیار سنگین کرده است، چرا که باید بتوانیم تقابل مثبتی در این زمینه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شبهات امروز عموما مربوط به گذشته است، اما برخوردهای ویژه را می طلبد، گفت: باید پاسخ شبهات را در عرصه های مختلف براساس معارف الهی برای دیگران تببین کنیم و این مسئله در سایه تلاش و رصد به موقع شبهات و پاسخگویی از طریق ائمه معصومین(ع) تحقق می پذیرد.

به شبهات پاسخ تبیینی داده شود

عضو جامعه مدرسین حوزه افزود: اگر به شبهات پاسخ تبیینی داده نشود، ممکن است به شکل های مختلف در جامعه مطرح شود و صدمات جبران ناپذیری به عقاید مردم وارد کند.

آیت الله غروی با بیان این که گاهی مغالطه ها و تحریف هایی از احکام و دین صورت می گیرد، ابراز داشت: ما نباید به خودمان نگاه گنیم که از نظر معلومات اسلامی قوی هستیم و پاسخ این مسائل را داریم؛ بخشی از افراد جامعه حتی اطلاعات بسیار پایینی نسبت به نظام دارند، چرا که از طریق ماهواره ها و سایت ها اخبار و مسائل را دریافت می‌کنند.

ضرورت حضور در فضای مجازی

وی با تاکید بر این که حضور روحانیت در عرصه مجازی ضروری است، گفت: اگرچه ممکن است این حضور آسیب هایی داشته باشد، اما باید اشخاص را واکسینه کرد و از کسانی که قدرت اعتقادی بالایی دارند، دعوت به حضور آورد، چرا که در جنگ فرهنگی به تمام معنا گام می گذارند.

دبیر دوم شورای عالی حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: باید ضمن مقابله با شبهات و انتقال معارف اهل بیت(ع)، اسلام ناب محمدی(ص)، کرامت های انسانی را به دنیا معرفی کنیم.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله غروی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تلاش اساتید، شاهد رشد علمی هرچه بیشتر طلاب و فضلا باشیم و تمام فعالیت ها در راستای اهداف حضرت بقیة الله(عج) باشد و مورد قبول حضرت واقع شود.