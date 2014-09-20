7 نفر در حوادث ترافیکی قم فوت کردند

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در هفته گذشته در استان از ساعت هفت صبح مورخه ۲۲ شهریورماه الی هفت صبح ۲۹ شهریورماه، بیش از هشت هزار و 100 مورد تماس با اورژانس ۱۱۵ قم صورت گرفته که منجر به انجام هزار و 233 مورد ماموريت شهری و جاده‎ای شده است.

وی افزود: از این تعداد ماموریت انجام شده ۴۸۵ حادثه مربوط به حوادث ترافیکی بوده که ۳۸۸ مورد شهری و ۹۷ مورد جاده‌ای بوده است و در مجموع ۶۰۲ نفر در این حوادث آسیب دیدند و متاسفانه هفت نفر در محل حادثه جان سپردند.

معاون مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم افزود: حوادث مربوط به موتورسیکلت سواران نیز ۲۷۳ مورد بوده که در آن ۳۴۳ نفر مجروح شدند که ۱۳۶ نفر از مصدومان به صورت سرپایی در محل حادثه درمان و ۲۰۵ نفر نیز جهت تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان های سطح شهر منتقل شدند.

وی بیان کرد: در برخورد موتور با گاردریل در اتوبان قم - تهران یک نفر فوتی و 2 مجروح برجای گذاشت.

فراهانی گفت: در برخورد کامیون با پراید در کمربندی امام علی (ع) یک فوتی و چهار مجروح برجای گذاشت.

وی بیان کرد: در اثر واژگونی خودروی سمند در محور قم-سلفچگان یک نفر فوت کرده و سه نفر نیز مجروح شدند.

معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم گفت: در برخورد خودروی نیسان با اتوبوس متاسفانه 2 نفر فوت کردند.

وی بیان کرد: در برخورد موتورسیکلت با گاردریل در بلوار خلیج فارس یک نفر کشته شد.