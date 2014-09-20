به گزارش خبرنگار مهر نشست خبری چهارمین جشنواره عصر سوره صبح امروز با حضور محمد حمزه زاده معاون فرهنگی حوزه هنری و محمد علی قربانی دبیر اجرایی جشنواره و مدیر مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری برگزار شد.

در این نشست خبری حمزه زاده در سخنانی اظهار داشت: حوزه هنری در هر فرصتی که به دست بیاورد سعی دارد تا میان هنرمندان و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات هنری ارتباطی نزدیک و تعامل موثر به وجود بیاورد تا نقاط تازه ای در ادامه راه این فعالیت‌ها باز شود. از سوی دیگر برنامه‌هایی از این دست منجر می‌شود که مخاطب زوایای تازه‌ای از نوع ارتباط مخاطب با آثارش را به دست بیاورد و نقاط قوت و ضعف کار خود را از زاویه نگاه وی پیدا کند. همایش عصر سوره نیز با این هدف و با تلاش برای این نوع ارتباط میان مخاطبان و هنرمندان به وجود آمده است.

وی با اشاره به چهار دوره از برگزاری این همایش گفت: نخستین دوره از عصر سوره با موضوع دفاع مقدس، دوره دوم با موضوع عاشورا و اربعین، دوره سوم هم در ارتباط با 9 دی برگزار شد و در این دوره نیز موضوع سبک زندگی و خانواده موضوع عصر سوره است که طی برگزاری آن سعی کردیم گرایش و نگاه ویژه‌‌ای به مقوله سبک زندگی و کرامت انسانی بیاندازیم و تولیدات هنریمان در این زمینه را به عموم مردم ارائه داده و راه را برای تولیدات بهتر در آینده باز کنیم.

حمزه زاده تصریح کرد: در فعالیت‌های حوزه هنری چهار موضوع انقلاب و دفاع مقدس، بیداری اسلامی، خانواده و جوانان و تمدن اسلامی پررنگ‌تر از سایر موضوعات است و این مساله موجب برگزاری چهارمین همایش عصر سوره با موضوع خانواده و سبک زندگی نیز شد.

در ادامه این نشست خبری محمد علی قربانی دبیر اجرایی این جشنواره نیز در سخنانی اظهار داشت: چهارمین همایش عصر سوره در بخش فضای باز حوزه هنری میزبان نمایشگاه کتابی خواهد بود که با همکاری مجمع ناشران انقلاب اسلامی به معرفی تازه‌ترین آثار منتشر شده از بسیاری از ناشران کشور با موضوع خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی می‌پردازد. همچنین در محل کتابفروشی سوره مهر نیز نمایشگاهی از نوشت‌افزارهای تولید شده با برندهای حوزه هنری برپا خواهد بود.

وی ادامه داد: در بخش کودک و نوجوان هر روز برنامه‌هایی ویژه برای مدارس در تالار اندیشه برگزار خواهد شد که ویژه شعر خوانی، پخش انیمیشن و اجرای نمایش خواهد بود. در بخش موسیقی نیز اقدام به برگزاری کنسرت خواهیم کرد که جزئیات آن متعاقبا اعلام خواهد شد. برپایی شب شعر طنز با عنوان در حلقه رندان و نیز نشست شب خاطره با حضور خانواده شهدا نیز از دیگر برنامه‌های این همایش سه روزه است.

قربانی در ادامه به برنامه‌های ویژه عصر سوره در موضوع سینما و تئاتر اشاره کرد و گفت: نمایش فیلم‌های «حوض نقاشی»، «خسته نباشید»، «تاج محل»، «حق السکوت» و «فرشته‌ها با هم می‌آیند» نیز در این همایش انجام خواهد شد که از میان آنها نمایش فیلم‌های فرشته‌ها با هم می‌آیند و حق السکوت با حضور عوامل و برگزاری نشست‌های تخصصی پس از نمایش همراه خواهد بود. علاوه بر این در بخش تئاتر نیز نمایشی با موضوع حجاب در تالار مهر و نمایش‌های خیابانی نیز در محوطه حوزه هنری اجرا خواهد شد.

دبیر اجرایی چهارمین همایش عصر سوره همچنین از برپایی نمایشگاه‌های طراحی، گرافیک و حجم و نیز عکس و کاریکاتور در نگارخانه‌های حوزه هنری و همزمان با برپایی این همایش خبر داد و افزود: سه فیلم مستند با عنوان «خدا اشتباه نمی‌کند»، «بی‌بی‌تولدت مبارک» و «یوما» در تالار اوستای حوزه هنری پخش خواهد شد. همچنین برپایی نشست‌های پژوهشی با عنوان «خانواده در نمایش ایرانی»، «ادبیات داستانی و سبک زندگی» و «نسبت میان انیمشن و خانواده» از دیگر برنامه‌های این همایش خواهد بود.

در ادامه این نشست خبری محمد حمزه زاده در پاسخ به سوال یکی از اهالی رسانه درباره برپایی عصر سوره در استان‌ها نیز گفت: در مراکز استانی کشور و در حد امکانات آنها نیز برنامه عصر سوره برگزار می‌شود.

وی در پایان از معرفی یک خانواده به عنوان خانواده موفق ایرانی در برنامه اختتامیه این جشنواره و نیز رونمایی از آلبوم موسیقی جدید حسام‌الدین سراج با عنوان «مسیحا» هم زمان با برپایی این همایش خبر داد.