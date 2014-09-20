به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید طهایی در حاشیه مراسم افتتاح پروژه "تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز" با اشاره به اینکه 1.8 درصد راه های کشور در البرز قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به موقعیت و محورهای مواصلاتی استان 18 درصد بار ترافیکی کشور به دوش البرز است.



طهایی در ادامه با اشاره به افتتاح این پروژه یادآور شد: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی که استان با آن رو به رو است بحث ترافیک چه در حوزه برون شهری و چه دورن شهری است و این موضوغ به دغدغه همه مسئولان استان تبدیل شده است.



این مسئول با بیان اینکه راهها و محورهای موصلاتی البرز توان کشش این بار ترافیک را ندارد، اذعان داشت: با روان سازی ترافیک آرامش و آسایش در میان مردم برقرار می شود به همین منظور باید در کوتاه ترین زمان ممکن همه مسئولان دست به دست هم داده تا برای رهایی از این ترافیک چاره اندیشیده شود.



استاندار البرز در ادامه سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: باید با تاسی از روحیه استکبار ستیزی شهدای دفاع مقدس در خدمتگذاری به مردم بیش از گذشته تلاش کنیم چرا که این اقدام مانند تیری در چشم دشمنان است.



این مسئول داشتن روحیه ایثار و شجاعت را لازمه فراهم کردن بستر برای پشت سرگذاشتن مشکلات دانست و گفت: دولت تدبیر و امید به رغم تحریم ها و مشکلات داخلی و خارجی در یکسال گذشته گام های موثری برداشته است و مصمم است تا با تدبیر برنامه های خدمات رسانی به جامعه را انجام دهد.



استاندار البرز محدودیت های منابع مالی را مشکل عمده بر سر راه اجرای پروژه های عمرانی دانست و اعلام کرد: باید همه مسئولان با تلاش مضاعف در کنار هم باشند تا با برنامه ها به خوبی اجرا شود.



طهایی در ادامه با اشاره به اینکه در گذشته موضوع مدیریت هزینه ای در جامعه مطرح بود، عنوان کرد: در حال حاضر و با توجه به شرایط کشور باید مدیریت هزینه ای به مدیریت درآمد هزینه ای تبدیل شود.



این مسئول در پایان با بیان اینکه اگر بخواهیم در صف انسان های بزرگ باشیم باید کارهای بزرگ و ماندگار انجام دهیم، افزود: از شهرداری کرج برای افتتاح زودتر از موعد مقرر این پروژه که به واقع میزان قابل توجهی از ترافیک را کاهش می دهد قدردانی می کنیم و به همین منظور استانداری از همه دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات به مردم ولایتمدار البرز حمایت خواهد کرد.