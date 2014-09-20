به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زکریایی کرمانی صبح شنبه در نشست تخصصی "بررسی نقش و جایگاه خاندان شاهرخی در هنر سنتی فرش کرمان" که در محل پژوهشکده هنرهای سنتی – اسلامی برگزار شد افزود: خاندانهای هنری آنهایی هستند که تعداد افراد هنرمند در آن خاندان در یک خانواده از یک نفر تجاوز نموده است.

وی تصریح کرد: هنرمندانی که در یک خاندان هنری زندگی می‌کنند مسئولیت‌های بر دوش می‌کشند که ادای آن می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی یک جامعه را شکوفا سازد.

این محقق و پژوهشگر عرصه فرش بیان داشت: نباید از نظر دور داشت که مفاخر فرهنگی هنری به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در هویت فرهنگی هر جامعه ای به شمار میرود و به طور قطع شناخت آن‌ها می‌تواند زمینه‌های توسعه‌ی فرهنگی را فراهم کند.

زکریایی ادامه داد: شناخت مفاخر و مطالعه ‌نقش و جایگاه آن‌ها در فرهنگ‌های قومی نیز به عنوان یکی از راهکارهای تقویت هویت فرهنگی قابل توجه است چنانچه در فرهنگ و هنر کرمان، هنر-صنعت قالی‌بافی سابقه‌ی چندصدساله دارد.

وی بیان داشت: تاریخ هنر مرز و بوم دیاری چون کرمان هنرمندان زیادی را پرورش داده که شناخت نمونه‌های شاخص آن‌ها می‌تواند در جهت اعتلای این هنر مؤثر باشد.

این استاد دانشگاه بیان داشت: شکل‌گیری خاندان‌های هنری در فرهنگ هنرهای سنتی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است زیرا نظام آموزش هنرهای سنتی به صورت استاد شاگردی بوده و هنرمندان در آموزش فرزندان و نزدیکان خود از هیچ تلاشی فروگذار نبوده اند.

وی با تاکید بر اینکه نباید فراموش کرد نظام سنتی استاد و شاگردی در حوزه‌ی هنرهای سنتی خود به عنوان یکی از مهمترین عوامل شکل‌دهنده در زمینه‌ی خاندان‌های هنری است بیان داشت: خاندان‌های هنری در عصر حاضر به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم در زمینه‌ی هنرهای سنتی به حساب می‌آید چرا که پدران داشته‌ها و تجارب خود را به فرزندان منتقل می‌کردند که فنون، مهارت‌ها، سلوک و حتی آبرو جزئی از این میراث بوده است.

زکریایی کرمانی فرش ایرانی را یکی از میراث برجای مانده از خاندان های بزرگ هنری ایران برشمرد و اظهار داشت: فرش ایرانی با حفظ بسیاری از اصالت‌های خود توانسته نسبت به سایر هنرهای سنتی ایران مقبولیت جهانی خود را حفظ نماید.

این محقق و پژوهشگر عرصه فرش افزود: البته باید اذعان داشت که توسعه‌ این هنر اصیل ایرانی در عصر حاضر دچار چالش‌هایی شده اما نسبت به سایر هنرهای سنتی هنوز حیات دارد و در سرتاسر ایران نیروهای انسانی قابل توجهی را به خود مشغول داشته است.

وی با با اشاره به اینکه با مطالعه تاریخ فرش ایران به نقش و جایگاه خاندان های هنری اشاره نمود و بیان داشت: منطقه کرمان نیز در تاریخ فرش ایران همواره افتخاری برای ساحت فرش به شمار می رفته است که این افتخار آفرینی از عصر صفوی آغاز شده است و همچنان نیز ادامه دارد.

زکریایی با اشاره به اینکه خاندان‌های هنری در حوزه‌ فرش‌شناسی و مفخره‌شناسی هنوز ناشناخته‌اند و نیاز است با توجه نهادهای فرهنگی این ظرفیت‌های عظیم فرهنگی شناخته شوند بیان داشت: نظام صنفی فرش کرمان شاهد حضور خاندان‌های هنری بوده که در این میان می توان خاندان شاهرخی را از شاخص‌ترین آن‌ها برشمرد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: هنرمندان شاخص خاندان شاهرخی از آنجایی شاخص شدند که در جریان تحولات فرش کرمان نقش داشتند و آن‌ها به دلیل برخورداری از برجستگی در میان هم‌عصرانشان به عنوان بازیگر شاخص تحولات فرش کرمان از اواخر قاجار تا عصر پهلوی اول نقش داشتند.

این محقق و پژوهشگر عرصه هنر گفت: بسیاری از تحولات اساسی فرش کرمان مانند تحولات عصر ترمه، عصر سبزیکار و یا ورود فرش‌های تصویری به حوزه‌ فرش کرمان به عنوان شاخص‌ترین‌ها دخیل بودند.

زکریایی تاکید کرد: یکی از مهترین نقش‌هایی که هنرمندان خاندان شاهرخی در دوران خود ایفا کردند، شکل‌دادن الگوهای جدید هنری و رفتاری بود.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: محسن‌خان، حسن‌خان و احمدخان الگوهای فرهنگی در جامعه‌ کرمان به شمار می روند که باید به نسل جوان شناسانده شوند؛ به عبارت دیگر امروز با الگوسازی از ابعاد مثبت شخصیتی این هنرمندان می‌توان حس هویت فرهنگی را در جوانان هنرمند معاصر کرمان تقویت کرد.

زکریایی کرمانی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: هنرمندان خاندان شاهرخی در نظام فرش کرمان مؤثر بوده‌اند یعنی در یکصدسال اخیر هر تحول و جنبشی در حوزه‌ی فرش کرمان روی داده، رد پای یکی از هنرمندان این خاندان در آن قابل مشاهده است.