رفع مشکلات بیمه طلایی فرهنگیان سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر افشین مقصودی گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید و در جهت اجرای هرچه بهتر و خدمت رسانی مطلوبتر به فرهنگیان گرامی، این گروه ها به سراسر کشور اعزام شدند که ضمن بازدید از شعب و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور، از نزدیک در جریان مشکلات احتمالی موجود در اجرای این قرارداد قرار گرفته و با برگزاری جلسه با ادارات تعاون آموزش و پرورش در سراسر کشور، نسبت به رفع مشکل در استان مربوطه اقدام نموده اند.

وی افزود:هم اکنون اجرای قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان در وضعیت مناسبی قرار دارد اما هنوز دارای مشکلاتی در این حوزه هستیم که ان شاا... با سعی و تلاش همکارانمان در سراسر کشور و کمک ادارات تعاون آموزش و پرورش، این مشکلات هرچه سریعتر حل خواهد شد و خدمت رسانی در این قرارداد به بهترین وجه و به شکل مطلوب انجام خواهد پذیرفت.