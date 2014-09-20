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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶

رفع مشکلات بیمه طلایی فرهنگیان سراسر کشور

رفع مشکلات بیمه طلایی فرهنگیان سراسر کشور

مدیرعامل شرکت بیمه آتیه سازان حافظ گفت: معاونین و مدیران ارشد این شرکت به عنوان نمایندگان تام الاختیار مدیرعامل با حضور در شعب سراسر کشور نسبت به بررسی و رفع مشکلات اجرای بیمه طلایی فرهنگیان اقدام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر افشین مقصودی گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید و در جهت اجرای هرچه بهتر و خدمت رسانی مطلوبتر به فرهنگیان گرامی، این گروه ها به سراسر کشور اعزام شدند که ضمن بازدید از شعب و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور، از نزدیک در جریان مشکلات احتمالی موجود در اجرای این قرارداد قرار گرفته و با برگزاری جلسه با ادارات تعاون آموزش و پرورش در سراسر کشور، نسبت به رفع مشکل در استان مربوطه اقدام نموده اند.

وی افزود:هم اکنون اجرای قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان در وضعیت مناسبی قرار دارد اما هنوز دارای مشکلاتی در این حوزه هستیم که ان شاا... با سعی و تلاش همکارانمان در سراسر کشور و کمک ادارات تعاون آموزش و پرورش، این مشکلات هرچه سریعتر حل خواهد شد و خدمت رسانی در این قرارداد به بهترین وجه و به شکل مطلوب انجام خواهد پذیرفت.

کد مطلب 2373522

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