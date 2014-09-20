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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۵۹

نوچه:

8 میلیارد ریال در بخش آبخیزداری استان سمنان هزینه شد/ لزوم کنترل روان‌آبها برای تقویت سفره‌های زیرزمینی

8 میلیارد ریال در بخش آبخیزداری استان سمنان هزینه شد/ لزوم کنترل روان‌آبها برای تقویت سفره‌های زیرزمینی

سمنان – خبرگزاری مهر: معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ضمن اشاره به اینکه این استان کم بارش ترین استان کشور گفت: اعتبارات این بخش در سال 92، سه میلیارد و 800 میلیون تومان بود که 850 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی نوچه صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان عنوان کرد: اجرای عملیات آبخیزداری برای جلوگیری از هرگونه خسارت ناشی از سیلاب ها و خشکسالی در سالی که سمنان کم بارش ترین استان کشور اعلام شده بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: حفاظت و کنترل خاک، کنترل هرزآب ها، کاهش خطرات سیل و بالا رفتن ضریب نفوذ آب در خاک در کنار تقویت سفره های زیر زمینی و کنترل رواناب ها در گرو اجرای طرح های آبخیزداری است.  

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بر لزوم اجرای عملیات بیولوژیکی مانند "بذرپاشی، کپه کاری و نهالكاري" و عمليات بيو مكانيكي مانند "بانكت بندي و ترانسبندي در کنار عملیات مکانیکی از جمله ساخت بندهای رسوب گیر ‏‏ًٌَُ‏‎و ذخيره اي، احداث ديوار ساحلي رودخانه ها،‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پخش سیلاب در آبخوان ها" تاکید کرد و افزود: اجرای طرح های آبخیزداری در کاستن میزان خسارت های ناشي از سيل بسيار تاثیرگذار است؛ به طوری که می تواند درصد چشمگیری از خسارت ها را از طریق کنترل سرعت سیل به حداقل رساند.

نوچه تخصیص اعتبارات ویژه به این بخش را در استان سمنان مهم دانست و تصریح کرد: باید قبول کنیم که اجرای این طرح ها نیازمند نگاه ملی است و مشارکت مردمی برای اجرای این طرح ها ضعیف است.

 به گفته وی بخش خصوصی هیچ گاه در این حوزه سرمایه گذاری نمی کند چرا که سرمایه گذاری در این بخش سودی ندارد و تنها نگاه حاکمیتی به این حوزه دخیل است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، اعتبارات بخش ملی و استانی در بخش آبخیزداری را در سال 92، سه میلیارد و 800 میلیون تومان اعلام کرد و یادآور شد: از این میزان 850 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

نوچه در خاتمه اظهار داشت: امیدواریم میزان اعتبارات امسال حوزه آبخیزداری استان سمنان افزایش یابد.

کد مطلب 2373525

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