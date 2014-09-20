رییس اتحادیه ویدئو رسانه ایران مشخص شد/ ابقای دبیر اتحادیه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه (سینمای خانگی) ایران برگزار و اعضای جدید هیات مدیره این تشکل صنفی با رای اعضا به مدت سه سال و بازرسان اتحادیه نیز به مدت یکسال انتخاب شده و فعالیت خود را آغاز کردند.

در مجمع عمومی سالانه که با مشارکت اکثریت قریب به اتفاق مدیران عامل موسسات ویدئو رسانه و نمایندگانشان و حضور و نظارت نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد مصطفی محمودی دبیر اتحادیه آخرین گزارش دبیرخانه در خصوص فرآیند انتخابات را به اعضا ارائه کرد و پس از تشکیل هیات رییسه سنی به منظور برگزاری انتخابات و نظارت بر آن، کاندیداها هریک به ارائه برنامه های خود پرداختند و سپس رای گیری به شکل مخفی انجام شد.

در نهایت پس از شمارش آرا به ترتیب حمیدرضا نوروزی (موسسه سینما هفت)، علی اکبر قائنی نجفی (موسسه هنرنمای پارسیان)، جواد انصاری (موسسه پرتو آبی) حمیدرضا ریاحی دهکردی(موسسه رودکی) و مهدی زم (موسسه هنر هشتم) به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و همچنین فرهاد رحمتی(موسسه قرن جدید) و نادر معماری (موسسه کیمیا نما) به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل اول و دوم انتخاب شدند.

همچنین حسن داها (سینما رسانه آسیا) و محمود سلطانی (پارس ویدیو) نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند ضمن اینکه علی الموتی (موسسه ریزموج) قبل از شروع رای گیری به سود حمیدرضا نوروزی اعلام انصراف کرد.

بازرسان اتحادیه نیز در همین فرآیند تعیین شدند که یوسف آقاپور (موسسه تصویر مهر هشتم) و سعید صادقی(موسسه جهان تصویر) نیز به مدت یکسال به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل اتحادیه انتخاب شدند.

پس از پایان انتخابات اولین جلسه هیات مدیره اتحادیه نیز بلافاصله برگزار شد و با رای قاطع اعضای هیات مدیره حمیدرضا نوروزی به سمت رییس هیات مدیره و رییس اتحادیه برای یک دوره سه ساله انتخاب شد. همچنین جواد انصاری نیز سمت نایب رییسی هیات مدیره را به دست آورد. هیات مدیره اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران در ادامه نشست خود به اتفاق آرا مصطفی محمودی را به مدت سه سال به عنوان دبیر اتحادیه در سمت خویش ابقا کرد.

بررسی فعالیت های در دست اقدام اتحادیه از دیگر مسائل مطروحه در اولین جلسه هیات مدیره بود که با توجه به گردش مالی سالانه نزدیک به 10 تا 15 میلیارد تومانی موسسات که برای خرید رایت فیلم های سینمای ایرانی و کمک به رشد اقتصادی صنعت سینمای ایران در این بخش هزینه می شود و همچنین تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سپردن امور به صنوف و نیز توجه رو به افزایش رییس سازمان سینمایی به حوزه نمایش خانگی مقرر شد تا برنامه های آتی اتحادیه برای کاهش تصدی گری بخش دولتی در حوزه نمایش خانگی و همچنین توجه بیشتر به رونق و افزایش چرخش مالی سینمای ایران و نیز خروج شبکه سینمای خانگی از بحران فعلی و تلاش برای ارتقای سطح این صنعت از طریق تعاملات گسترده تر و سازنده با مدیران سطوح عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر بخش های نظارتی و سیاستگذاری مرتبط و تاثیر گذار در سطح کشور در دستور کار هیات مدیره قرار گیرد.