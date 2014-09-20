توليد محصول سالم مزیت مهم كشت توام ماهي و برنج است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی ظهر شنبه در جمع کشاورزان شهرستان رشت افزود: كاهش فقر، كاهش استفاده از كود و سموم شيميايي و پر كردن اوقات فراغت جوانان و زنان دیگر مزیت های كشت توام ماهي و برنج را شامل می شود.

وی درباره چالش های استخرهای پرورش ماهی اظهار داشت: بیشتر این استخرها فاقد برق بوده و از سوخت های فسیلی استفاده می کنند علاوه بر این کارکنان آن آموزش های لازم برای مدیریت مزرعه را نگذرانده اند و به صورت تجربی کار می کنند.

رئیس اداره شیلات شهرستان های رشت و رودبار ادامه داد: صاحبان استخرهای پرورش ماهی با مشکل بازاریابی و فروش محصول روبرو هستند همچنین از وجود کارشناس مشاور بی بهره بوده و به تولید سنتی اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه 60 درصد استخرداران فاقد مجوز هستند، گفت: در پرورش ماهی با آب باغها و اراضی شالیزاری کشت تلفیقی یا پرورش ماهی در مسیر آب های عبوری می تواند کمک بزرگی به اقصاد خانوارهای روستایی کند.

حسینی با اشاره به اینکه در این روش به پرورش ماهی به عنوان یک محصول جانبی نگریسته می شود، افزود: غنی سازی آب با کود ماهی قبل از آبیاری مزارع و باغها، ایجاد درآمد جانبی، تولید بخشی از پروتئین موردنیاز خانوار روستایی و استفاده بهینه از آب و سایر منابع از دیگر مزیت های پرورش ماهی با آب باغها و اراضی شالیزاری است.

وی با اشاره به وضعیت كشت توام در جهان و ايران اظهار داشت: كشت توام حدود چهار هزار سال قبل از چين آغاز شده همچنین يكي از مهمترين سيستم هاي آبزي پروري براي معيشت روستايي و امنيت غذايي محسوب مي شود.

رئیس اداره شیلات شهرستان های رشت و رودبار ادامه داد: گونه هاي پرورشي در كشورهاي مختلف اندكي متفاوت بوده و در هند نیز دو ميليون، چين هزار و 200 هزار هكتار، اندونزي 92 هزار هکتار، مصر 29 هزار هكتار، و در تمامی جهان 28 كشور در پنج قاره از جمله ايتاليا، امريكا، ماداگاسكار و غیره نسبت به انجام كشت توام ترويج و توصيه شده است.

وی در پایان یادآور شد: كشت توام در ايران از سال 68 شروع شده و با ترویج آن از سال 75 در 11 استان کشور و تمام مناطق گيلان به اجرا در آمده است.