تخصیص 250میلیارد تومان برای اجرای سند تحول آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نویدادهم در این باره، گفت: برای ایجاد تحول در آموزش و پرورش 3 گام طراحی، تدوین و تصویب سند پیش‌بینی شده بود که این 3 مرحله با موفقیت به اتمام رسید.

وی افزود: در حال حاضر برای اجرای سند در حال آموزش نیروی انسانی توانمند و ماهر از طریق طراحی و تأسیس دانشگاه فرهنگیان هستیم.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: در دانشگاه فرهنگیان علاوه بر اینکه نیروهای ما توانمند می‌شوند، نیروهای جدیدی که وارد سیستم آموزش و پرورش می‌شوند هم از توانمندی‌ها و صلاحیت‌های لازم بهره‌مند هستند.

نویدادهم با اشاره به دیگر اقداماتی که برای اجرای سند تحول آموزش و پرورش انجام شده، گفت: علاوه بر برنامه‌ریزی و تهیه زیرنظام‌های لازم، در سال جاری برای کیفیت بخشی و تحول آفرینی در فعالیت‌های مختلف تحول بنیادین، 250 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

