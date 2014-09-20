اعضای 1+5 در مذاكرات اسير استقامت و پايمردي ملت ايران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدي رييس سازمان بسيج مستضعفين طي سفر به كرمانشاه و شركت در رزمايش الي بيت المقدس عشاير كشور از پايگاه بسيج شهيد همت و پايگاه بسيج خواهران زينبيه در ناحيه كرمانشاه سركشي کرده و ضمن آشنايي با فعاليت هاي بسيجيان اين پايگاه ها از نزديك با آنان به گفتگو پرداخت.

وی در جمع پرشور بسيجيان پايگاه شهيد همت ناحيه كرمانشاه طي سخناني اظهار داشت: پيام انقلاب اسلامي رمز پيروزي ها و عظمت امروز امت اسلام همچون پيروزي مردم غزه بر چهارمين ارتش مجهز دنيا است.



رييس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه امروز قدرت هاي استكباري در مقابل انقلاب اسلامي در همه عرصه ها شكست خورده اند گفت: هرجايي كه پيام انقلاب اسلامي نفوذ كرده و انسان هايي با اين پيام تربيت شده اند، مس وجود افراد به طلا تبديل شده و امروز اين راه در حلقات صالحين ادامه دارد.



سردار نقدی حلقه هاي صالحين را بزرگترين سرمايه دانسته و تصريح كرد: اين سرمايه حتي بالاتر از دستاوردهاي علمي، نظامي و... در كشور است زیرا بهتر از اكثر اين دستاوردها را كشورهاي ديگر دارند ولي اين سرمايه در انقلاب اسلامي وجود دارد.



وي با بيان اينكه امروز ابرقدرت هاي شيطاني در دستان انقلاب اسلامي اسير هستند افزود: اجتماع 1+5 كشور مدعي قدرت كه همگي از حاميان رژيم منحوس پهلوي بودند طي مذاكرات اخير اسير استقامت و پايمردي ملت ايران شدند، ملتي كه پس از براندازي نوكران استكبار با انقلاب اسلامي در كشور امروز رو در روي قرارگاه اصلي استكبار ايستاده است.



جانشين فرمانده كل سپاه در امر بسيج حلقات صالحين را باعث بالفعل سازي ظرفيت هاي بالقوه در بسيجيان عنوان کرد و گفت: بسيجيان در حلقات صالحين فعاليت مي كنند تا بشريت و جامعه بشري به سوي تعالي پيش رود.



سردار نقدی حضور ارزشي در فعاليت هاي اجتماعي را ضروري خوانده و ادامه داد: مسير سازندگي در مكتب اسلام ناب محمدي از ميدان جهاد و مبارزه مي گذرد و بايد ضمن خودسازي با حركت اجتماعي در ميدان حضور داشت.



وی به تهاجم گسترده فرهنگي دشمن عليه ملت ايران اشاره کرد و افزود: تهاجم رسانه اي كه امروز عليه ملت ايران وجود دارد بي سابقه و بي نظير و حتي ده درصد آن هم عليه هيچ ملت ديگري نبوده است.



رييس سازمان بسيج مستضعفين آرزوي امروز هر بسيجي را حركت براي آزادي قدس دانسته و بيان كرد: بايد اين آرزو روز به روز در جامعه شكوفا تر شده و جامعه براي حركت نهايي و آزادي قدس شريف آماده شود.