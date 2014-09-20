دفاع مقس دوران اهتزاز پرچم اقتدار ایران در سایه نفس قدسی پیرجماران و جانفشانی های رزمندگان غیور اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن کامل این بیانیه که صبح امروز (شنبه) منتشر شده، آمده است: 31 شهریور یادآور روزی است که بغض و کینه استکبار جهانی نسبت به انقلاب اسلامی نوپای ایران ترکید و بعد از شکست سهمگینی که در مواجهه با انقلاب شکوهمند ایران اسلامی متحمل شد ، خواست به هر قیمتی که شده است ، جلوی رشد و صدور معنوی انقلاب اسلامی ایران را که استکبار جهانی را به چالش کشانده بود و منافع مادی و معنوی آنها را به مخاطره انداخته بود بگیرد.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: لذا با تحمیل جنگ ناخواسته و نابرابر در صدد انتقام جویی برآمد. اما از آن جا که در محاسبات خود از اقتدار معنوی انقلاب اسلامی ایران غفلت ورزیده بود، با وجود پشتیبانی های تسلیحاتی که از رژیم بعثی به عمل آورد، باز نتوانست به اهداف شوم و شیطانی خود نائل شود و این انقلاب اسلامی بود که به مدد نفس قدسی پیرجماران و در سایه رشادت ها و جانفشانی های رزمندگان سلحشور و غیور اسلام توانست پرچم افتخار سرافرازی و اقتدار را به اهتزاز درآورد.

سپاه عاشورا در بخش دیگری از بینیه خود خاطر نشان شده است: امروز اگر انقلاب اسلامی توانسته است در مقابل زیاده خواهی ها و یاوه سرایی های استکبار جهانی باتمام قد ، چون کوه استوار ایستادگی کند، در سایه اتکا به پشتوانه معنوی و میراث گرانبهائی است که حاصل خون هزاران شهید گلگون کفن دوران دفاع مقدس است که توانسته با دست خالی ولی با دلی سرشار از عشق و ایمان در مصاف با اهریمنان و استکبار جهانی خم به ابرو نیاورده و دشمن تا بن دندان مسلح را به زانو درآورد.

در بخش پایانی این بیانیه چنین آمده است: اینک سپاه سرافراز عاشورا ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس برتمامی دلاور مردان و افتخار آفرینان هشت سال دفاع مقدس با ارواح مقدس شهیدان عهد و پیمان می بندد که دوشادوش نیروهای مسلح ایران سربلند در دفاع از حریم ولایت لحظه ای غفلت نورزیده و در رکاب نائب امام زمان (عج) و فرماندهی معظم کل قوا ، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) آماده جانفشانی می باشد و تا زمانی که پرچم اسلام ناب محمدی(ص) را به دست حضرت بقیه الله الاعظم (عج) نداده است ، از پای نخواهد نشست چرا که این آرزوی دیرینه تمام رزمندگانی است که در دوران دفاع مقدس همواره در متن دعاهایشان ساری و جاری بود و در وصیت نامه هایشان تجلی داشت.