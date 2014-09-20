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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۳۷

نصرالله پور:

تعیین قیمت بلیط کنسرت‌ها در کرمانشاه در اختیار انجمن موسیقی نیست

تعیین قیمت بلیط کنسرت‌ها در کرمانشاه در اختیار انجمن موسیقی نیست

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: رئیس انجمن موسیقی استان کرمانشاه گفت: تعیین قیمت بلیط کنسرت‌های موسیقی در اختیار انجمن نبوده و ما قادر به کاهش آن نخواهیم بود، در واقع بلیط کنسرت موسیقی یک کالای موجود در سبد خانوار نیست که تعزیراتی باشد و بتوان آن را نظارت کرد.

علی اصغر نصرالله پور پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ، در خصوص قیمت بالای  بلیط‌های کنسرت شجریان در کرمانشاه که رنج(50 تا 70 هزار تومانی) است اظهارداشت: ما هم قبول داریم مقداری این قیمت‌ها بالاست و ما نیز برای کاهش آن با خواننده و شرکت برگزار کننده مکاتباتی را داشته‌ایم و هم‌چنین مدیرکل ارشاد نیز طی تماسی با برگزار کنندگان خواستار کاهش این قیمت شد اما آنها مخالف کردند.

رئیس انجمن موسیقی استان کرمانشاه افزود: برگزار کنندگان در جواب ما اعلام کردند که قیمت‌های کنسرت شجریان در استان‌های دیگری که برگزار شده است  بالاتر از کرمانشاه بوده است و قیمت را نمی‌توانیم کمتر کنیم.

وی تصریح کرد: در واقع  قیمت این کنسرت را مسئول شرکت و  خود استاد شجریان تعیین کرده‌اند.

نصرالله پور در خصوص تفاوت زیاد قیمت‌های این کنسرت با قیمت‌های کنسرت استاد ناظری که آن هم در ورزشگاه امام خمینی برگزار شده بود اظهارداشت: هر هنرمندی برای خود یک سطح قائل است و قیمت برگزاری کنسرت‌های موسیقی نیز یک قیمت تعزیراتی نیست که ما آن را تحت نظر قرار دهیم.

 وی تصریح کرد: ما تا حدی می‌توانیم اعمال نفوذ کنیم اما وقتی که می‌بینیم مبلغ موردنظر طرف مقابل بالاتر است، مجبوریم به خواسته سرپرست گروه و خواننده تن دهیم.

رئیس انجمن موسیقی استان کرمانشاه گفت:  برگزاری کنسرت هر چند کاری هنری است اما نوعی تجارت هم محسوب می‌شود لذا اگر تعرفه‌ اشتباه باشد، طبیعتا سالن خالی مانده  و خود آنها ضرر می‌کنند و نمی‌توانند تمام بلیط‌ها را بفروشند.

لازم به ذکر است، قیمت بلیط‌های این کنسرت 70 تا  50 هزار تومان بوده و این  در حالی که مکان برگزاری آن در یک سالن ورزشی است و چندی پیش شهرام ناظری در همین  اقدام به برگزاری کنسرت کرد که قیمت بلیط‌های آن از 15 هزار تومان به بالا بود.

گفتنی است، این کنسرت سیزدهم و چهاردهم مهر ماه و در دو سانس اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تصمیم مسئولین فرهنگی استان کرمانشاه برای حمایت از هنر اصیل و فاخر ایرانی بیشتر کنسرتهایی که برای استان کرمانشاه برنامه ریزی می شود در قالب کنسرت های سنتی خواهد بود.

کد مطلب 2373554

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