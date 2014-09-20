به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حسنی پیش از ظهر شنبه در نشست جمع‌بندی تصادفات اظهار کرد: هفته گذشته با رعایت قوانین و مقررات از سوی هم‌استانی‌ها خوشبختانه تصادف فوتی نداشته‌ایم.

وی بیان کرد: در مجموع 32 فقره تصادف هفته گذشته معابر درون‌شهری استان متاسفانه 32 نفر از شهروندان مجروح شده‌اند.

سرهنگ حسنی از ثبت سه هزار و111 فقره انواع تخلف رانندگي توسط ماموران پليس راهور استان در هفته گذشته خبر داد و گفت: طی این مدت 241 دستگاه موتورسیکلت و 12 دستگاه خودرو توقیف شده است.

وی با بیان اینکه 50 درصد تصادفات ناشی از عدم رعایت حق‌تقدم عبور است، ادامه داد: عدم توجه به جلو با 22 درصد، عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه و تجاوز به چپ هر کدام با شش درصد، تغیرمسیر ناگهانی و حرکت با دنده عقب غیرضروری هر کدام با سه درصد و 10 درصد نیز سایر علل از مهمترین دلایل تصادفات این مدت گزارش شده است.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی با اشاره به بازگشایی مدارس بر رعایت بیش از پیش قوانین تاکید کرد و گفت: رانندگان و همچنین دانش‌آموزان باید با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی مانع از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر شوند.