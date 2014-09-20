اوجاقی: رقابت محمدزاده حکم فینال را دارد/ کمترین اشتباه قابل جبران نیست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، حسین اوجاقی مدیر فنی تیم‌های ووشو با اشاره به رقابت نمایندگان ووشو ایران در بازی های آسیایی اظهار کرد: امروز الهه منصوریان با حریفی از نپال بازی می کند و اکبر محمدزاده نیز به مصاف حریف چینی می رود که به نظرم این رقابت برایش حکم فینال دارد. معتقدم اگر وی حریف چینی را ببرد تا پایان مبارزات شکست نمی خورد و به مدال طلا می رسد.

وی افزود: در تالوصبح امروز احسان پیغمبری به رده ششم رسید و به کار خود در بازی ها پایان داد.فرشاد عربی نیز دو روز دیگر بازی دارد که از شرایط فنی و روحی روانی خوبی برخوردار است.

مدیر فنی تیم‌های ووشو با بیان اینکه کوچکترین اشتباه در تالو قابل جبران نیست ادامه داد: شرایط ساندا با تالو متفاوت است. در ساندا فرصت جبران است ولی در تالو هرگونه عدم تعادل و نقص قابل جبران نخواهد بود و با حساسیت بسیار بالایی همراه است.

اوجاقی در پایان گفت: نباید در همین روز اول ناامید شد.نتیجه کلی مسابقات مهر مشخص می شود و ما تلاش خواهیم کرد تا بهترین نتیجه را کسب کنیم و اختلال و شکست در یک وزن یا یک رده نباید باعث نگرانی و ناامیدی شود.امیدوارم در رقابت های بعدی بتوانیم به نتایج مدنظر خود دست پیدا کنیم.