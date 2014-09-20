کار فیلمبرداری مستند زندگینامه شهید عدالت در سیستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان روز شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گروه مستند سازی دفاع مقدس به منظور به تصویر کشیدن زندگی این شهید دستگاه قضا به دست اشرار مسلح کار خود را با دیدار از خانواده این شهید بزرگوار و فیلمبرداری از محل ترور وی در زابل آغاز کرده است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی بیان داشت: این گروه مستند ساز که از هفته گذشته به منظور تهیه این مستند وارد استان شده است روز پنجشنبه ضمن دیدار با خانواده این شهید و سایر همکاران ایشان در دستگاه قضایی نسبت به جمع آوری اطلاعات و ساخت مستند از تلاش های ارزنده این شهید اقدام می کند.

وی بیان داشت: در این مستند تلویزیونی خصوصیات و صفات بارز این شهید و تلاش وی برای صیانت از قانون و حقوق شهروندان و نحوه شهادت و ترور وی توسط مستند سازان دفاع مقدس به تصویر کشیده می شود.

وی بیان داشت: مستند تهیه شده از این شهید همزمان با سالروز شهادتش در ابان ماه سال جاری به نمایش در خواهد آمد.

حجت‌الاسلام حمیدی ابراز داشت: در راستای گرامیداشت و یاد و خاطر این شهید شاخص عدالت در استان یک مجتمع قضایی نیز در زاهدان به نام این شهید بزرگوار نامگذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید موسی نوری دادستان شهید زابل در پانزدهم آبان ماه سال گذشته به همراه راننده خود مهدی مرئی در حالیکه قصد عزیمت به محل کار خویش را داشت مقارن ساعت 7.45 دقیقه صبح مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) زابل از سوی سرنشینان مسلح یک دستگاه خودروی پژو مورد اصابت چندین گلوله قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد.