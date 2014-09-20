رسول جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن به روزهای پایانی نزدیک شده است، اظهار داشت: از این رو در حال حاضر بیش از 90 درصد از مستاجران شهر اصفهان جابجا شده‌اند.



وی در ادامه در خصوص نرخ اجاره بها در شهر اصفهان و میزان افزایش آن بیان داشت: ما نمی‌توانیم نرخ اجاره بها را رسماً اعلام کنیم چرا که اگر مالک و مستاجری بخواهند با همدیگر به توافق برسند، ممکن است با اعلام این نرخ به اختلاف برسند.



رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بازار خرید و فروش مسکن حال خوبی ندارد و اکثر مالکان اجاره دادن ملک خود را به خواب سرمایه ترجیح می‌دهند، ادامه داد: در این راستا در سال جاری متقاضیان اجاره مسکن با مشکل کمتری در خصوص پیدا کردن منزل مورد نیاز روبرو بودند.



وی با اشاره به کاهش رهن و افزایش تمایل به اجاره نیز بیان داشت: با توجه به کاهش سود بانکی بسیاری از مالکان نسبت به افزایش اجاره بها تمایل دارند و کمتر رهن را افزایش داده‌اند.



جهانگیری در ادامه با اشاره به افزایش مشاوران املاک غیر مجاز در سطح شهر اصفهان همزمان با فصل نقل و انتقالات اشاره کرد و اظهار داشت: نظارت بر روی فعالیت مشاوران املاک سطح شهر اصفهان به شدت انجام می‌شود ولی مشاوران املاک غیر مجاز فصلی در برخی از محلات فعال می‌شود و پس از پایان نقل و انتقال به کار خود پایان می‌دهند.



وی ادامه داد: شهروندان باید در هنگام مراجعه به مشاوران املاک از مجاز بودن فعالیت آن مطمئن باشند و این امر با توجه به مشاهده پروانه فعالیت امکان پذیر است.