افسوس مي خورم، كشتي فرنگي مي توانست بهتراز اين باشد

محمد بنا سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي درمسابقات جهان مجارستان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" گفت: اگراختياربيشتري داشتيم و اعتمادسازي مي شد مطمئنا به رتبه بهتري مي رسيديم و روي يكي ازسكوهاي جهاني قرارمي گرفتيم وبراي چنين جايگاهي فقط نيازبه دو مقام هشتمي داشتيم. متاسفانه برخي عوامل بازدارنده اجازه انتخاب صحيح را از ما گرفت و اگردستمان بيش ازاين بازمي ماند بازهم صاحب مدال مي شدم. بخاطركارغيركارشناسي بعضي ها نگذاشت، تيم ملي به آنچه كه استحقاقش بود برسد و ازاين كارافسوس مي خورم چرا كه كشتي فرنگي مي توانست بهترازاين باشد.

وي درادامه به كشتي هاي ملي پوشان دراين رقابتها اشاره كرد و گفت: در وزن 55 كيلوگرم حميد سوريان فاصله زيادي با رقيبان داشت اودرسطح جهان يك سروگردن ازتمامي مدعيان اين وزن بالاتراست وعامل اصلي اين درخشش سواي از كوچينگ و هدايت صحيح جسارت وانگيزه فوق العاده اش بود. او استعدادي است كه تا به اينجا ما آن را با چنگ و دندان و مشقت فراوان نگه داشتيم. ولي ازاينجا به بعد اين وظيفه فدراسيون كشتي وسازمان تربيت بدني است كه درحفظ و نگه داري اوكوشا باشد. دركشتي فقط سايتي اف و سوريان هستند كه درانتقال آنها ازرده جوانان به بزرگسالان تاخيرنيافتاده است.

نايب قهرمان جهان درسال 1983 گفت: علي اشكاني تا فينال عالي بود، اما داوران ناخواسته تحت تاثيرنام نازاريان كه مدالهاي جهاني و المپيكش ازانگشتان دودست بيشتربود، قرارگرفتند و اين امري طبيعي بود.

مهدي توكلي در وزني بالاترمي توانست بهترظاهرشود وساموئلسون سوئدي را شكست دهد، اما لحظه اي غفلت اورا ناكام گذاشت و ازاوبيش ازاين همه نمي شد توقع داشت.

دروزن 74 كيلوگرم مهدي محمدي درحد واندازه هاي خودش وحتي بيشترظاهرشد، اما كلاس كشتي او درقياس با كشتي گيران مطرح دنيا خيلي پايين ودرحد صفر است، اما اوكم كاري نكرد وتا آنجا كه مي توانست وقدرت دروجودش داشت مبارزه كرد، اما اعتقاد من به كشتي عابدين زاده بود كلاس كشتي اوبا قهرمانان بزرگ جهاني برابري مي كند و اگرآن مسابقه كذايي دركارنبود امروزصاحب مدال ديگري مي شديم.

در96 كيلوگرم هم شاهد مصدوميت پاي رضا زيدوند بوديم، اوتوانايي شكست حريف روسي را داشت و اگرخطاي حريفش ازچشم داوران دورنمي ماند توانايي شكست اورا داشت. به هرحال مسائل مختلفي دركشتي اوتصرف داشت وشانس با اويار نبود.

در وزن 120 كيلوگرم نيزعليرضا غريبي مورد نظرما بود، اما به اصرارآقاي طالقاني وبراي دوري فدراسيون كشتي ازحاشيه شرياني انتخاب شد. او كه كشتي گيربا اخلاقي است، نتوانست توقعات را برآورده كند.

سرمربي تيم ملي درادامه وپيرامون چگونگي انتخاب شدن ملي پوشان گفت: خيلي ها كه با كشتي دنيا آشنايي ندارند، فقط مسابقات انتخابي را ملاك مي دانند، بلكه اين درست است كه روسها فقط مسابقات انتخابي داخلي شان برايشان مهم است، اما بايد اين را درنظرگرفت كه آنها دركشتي دنيا مطرح هستند وسبك كشتي آنها فراترازكشتي ها ودرحد استاندارد جهاني است.

ما نبايد خودمان را با آنها مقايسه كنيم ونبايد به مسابقات انتخابي تكيه كنيم ورقابتهاي انتخابي داخلي فقط مي تواند يك مرحله از انتخابي باشد و اميدوارم كه ازسال آينده انتخاب شدن يك كشتي گيركه ممكن است دريك لحظه حريفي با كلاس تر وبهتراز خودش را شكست دهد را شاهد نباشيم.

وي خاطرنشان كرد: اعتقاد دارم كه ازحالا بايد جنبيد بايد كادري مشخص ومجرب را گردآوري كرد واردوهاي مختلف تشكيل داد حتما نبايد پس ازاتمام مسابقات انتخابي اردو برپا باشد، چه اشكالي دارد بدون مسابقه انتخابي با شناسايي استعدادها درتورنمنتها حضوريافت وبا هدايت علمي و اصولي كشتي راتحت نظرداشت اگراينگونه نشود.

مطمئن باشيد بازهم به همان جايگاه سالهاي گذشته وهمين چند ماه پيش بازمي گرديم وبراي قدرتمند كردن كشتي فرنگي نيازبه اصلاح مديريت وبرنامه اصولي تا حدي زيادي احساس مي شود.