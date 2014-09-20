پیام نور بزرگترین دانشگاه آموزش از راه دور جهان اسلام/ ضرورت برگزاری کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد رضا حسینی ظهر شنبه در مراسم اختتامیه اجلاس روسای مراکز دانشگاه های پیام نور که به میزبانی تبریز برگزار شد، اظهار داشت: شهر تبریز محل تربیت و تبلور بسیاری نخبه های دینی است و نظریه پردازی، عارف بودن و ولایت مداری و عشق به ائمه اطهار از ویژگی های بارز علمای تبریزی به حساب می آید.

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور کشور با اشاره به زمان تاسیس دانشگاه پیام نور در کشور خاطرنشان کرد: تاسیس این دانشگاه در سال 1367 در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد و هم اکنون بعد از گذشت 25 سال از تلاش و بالندگی دانشگاه بیش از 500 واحد مرکز دانشگاه پیام نور در سراسر کشور وجود دارد که چهار هزار هیات علمی در این مراکز فعالیت می کنند.

حجت الاسلام حسینی یکی از ویژگی های انحصاری دانشگاه های پیام نور را تولید محتوای دروس در خود دانشگاه ها دانست و افزود: در شش ماهه امسال حدود 90 عنوان کتاب درسی در این دانشگاه ها تولید، چاپ و توزیع شده است و تا پایان سال قرار است 150 کتاب نیز به چاپ برسد.

وی با اشاره به تولید مقالات توسط دانشگاه های پیام نور افزود: تاکنون بیش از 14 هزار مقاله در این دانشگاه ها تولید شده است و دانشگاه های پیام نور از این حیث رتبه هشتم را در میان دانشگاه های جامع کشور کسب کرده اند.

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور کشور خاطرنشان کرد: دانشگاه های پیام نور کشور آماده برگزاری همایش های بزرگ علمی در حوزه های مختلف است چرا که این دانشگاه در زمینه پژوهش بسیاری از مقام ها را به خود اختصاص داده است.

حجت الاسلام حسینی دانشگاه پیام نور را یکی از بزرگترین دانشگاه های مردمی عنوان و تصریح کرد: این دانشگاه در ارتباط با مردم به خصوص خیران به صورت موفق عمل کرده است و علاوه بر آن با توجه به اینکه دانشجویان می توانند تحصیلات دانشگاهی خود را در شهرهای محل سکونت ادامه دهند، این امر باعث می شود که آنها دچار تضاد فرهنگ بومی نشوند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به فعالیت بسیج دانشجویان و کارکنان افزود: در دانشگاه های پیام نور بر این امر توجه جدی می شود و برگزاری کرسی های نظریه پردازی یکی از مهم ترین اقدامات این دانشگاه ها به شمار می رود.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور کشور مرکز تولید نیروهای انسانی توانمند است، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با تربیت نیروی انسانی ماهر و توانمند، آنها را به سایر مراکز، سازمان ها و نهادها معرفی کنیم تا ظرفیت های آنها به کار گرفته شود.

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور کشور در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: با توجه به ضرورت برگزاری کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه ها، مراکز پیام نور در استان های مختلف کشور باید سالانه 10 کرسی نظریه پردازی را برگزار کنند.