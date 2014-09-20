17 میلیارد تومان به ایستگاههای پمپاژ آب لرستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان لرستان با بیان اینکه اگر مدیران در کارگروههای تخصصی تدوین طرح های جامع، تفصیلی و ناحیه ای فعالیت جدی داشته باشند مشکلات کمتری در تصویب طرح ها به وجود می آید بیان داشت: در این راستا اگر مدیران به هر دلیلی امکان حضور در این جلسات را پیدا نمی کنند اطلاعات را از طریق نماینده خود که در جلسات حضور پیدا می کند بگیرند.

وی با بیان اینکه دبیر کارگروههای تخصصی برای تصویب طرح ها باید از فرماندار شهرستان مرتبط با طرح دعوت کنند که در جلسه حاضر شوند ادامه داد: بی اطلاعی مدیران و فرمانداران از روند تدوین و تصویب طرح ها قابل قبول نیست.

روند کند اجرای مراحل قانونی خروج پادگان صفر هفت از خرم آباد

استاندار لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون خروج پادگان های نظامی از داخل شهر افزود: در این راستا مراحل قانونی خروج پادگان صفر هفت از خرم آباد صورت گرفته است.

بازوند با اشاره به اینکه خروج این پادگان از شهر کار خوبی است ولی تاکنون روند آن به کندی صورت گرفته است بیان داشت: از دیماه سال گذشته تاکنون این روند به طول انجامیده که انتظار می رود در انجام مراحل قانونی خروج این پادگان باید سرعت عمل بیشتری به خرج داده شود.

وی همچنین از طولانی شدن روند تهیه طرح ناحیه ای خرم آباد نیز انتقاد کرد و بیان داشت: تدوین این طرح نیز مربوط به سال 91 بوده که تصویب آن در شورای برنامه ریزی استان تاکنون به طول انجامیده است.

استاندار لرستان از خروج پادگان صفر هفت از خرم آباد به عنوان کاری ارزشمند یاد کرد و افزود: محل این پادگان ظرفیت خوبی برای شهرداری است که در راستای بهبود عمران شهری از این پتانسیل استفاده کند.

وی با اشاره به تصویب خروج این پادگان از شهر در شورای توسعه و برنامه ریزی استان یادآور شد: این مصوبه برای تایید نهایی و ابلاغ به شورای عالی معماری و شهرسازی خواهد رفت.

اختصاص 70 میلیارد تومان اعتبارات خشکسالی به لرستان

بازوند در ادامه سخنان خود به اختصاص 70 میلیارد تومان اعتبارات ماده 10 و 12 در قالب مصوبات سفر هیئت دولت به استان خبر داد و بیان داشت: این اعتبارات با رویکرد خشکسالی به استان ابلاغ شده است.

استاندار لرستان عنوان کرد: از این رقم 30 میلیارد تومان معادل 43 درصد در اختیار مجموعه جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

بازوند افزود: همچنین 13.4 میلیارد تومان معادل 19 درصد به آبفای شهری، 19.5 میلیارد تومان معادل 27 درصد به آب و فاضلاب روستایی، 4.8 میلیارد تومان معادل 6.9 درصد به آب منطقه ای و دو میلیارد تومان معادل 2.9 درصد به امور عشایری اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه برای توزیع این اعتبارات کار کارشناسی شده و توافق اولیه صورت است ادامه داد: با تصویب روند توزیع این اعتبارات در شورای برنامه ریزی لرستان امیدواریم هرچه سریعتر نسبت به مبادله موافقت نامه ها اقدام شود.

در دست اجرا بودن عملیات 9 ایستگاه پمپاژ در لرستان

استاندار لرستان با بیان اینکه رویکرد اختصاص این اعتبارات به طور عمده پروژه های دارای بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی بوده است تصریح کرد: در این راستا 17 میلیارد و 800 میلیون تومان به ایستگاههای پمپاژ آب اختصاص پیدا کرده است.

وی با اشاره به در دست اجرا بودن عملیات 9 ایستگاه پمپاژ در لرستان ابراز امیدواری کرد که این پروژه حداکثر تا پایان سال مالی به بهره برداری برسند.

بازوند در بخش دیگری از سخنان خود به دستور کار جلسه آینده شورای توسعه و برنامه ریزی استان اشاره کرد و بیان داشت: در قانون بودجه سالجاری مقرر شده است که 20 درصد چاههای کشاورزی برقدار شود که جهاد کشاورزی مکلف است در جلسه آینده عملکرد شش ماهه خود را در این زمینه اختصاص دهد.

استاندار لرستان همچنین با بیان اینکه مطابق قانون بودجه باید آموزش و پرورش اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را به اداره کل ورزش و جوانان واگذار کند افزود: در این زمینه نیز مدیر کل آموزش و پرورش استان باید در جلسه بعدی گزارش عملکرد این بند قانونی را ارائه کند.

بازوند از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز خواست در جلسه بعدی شورای برنامه ریزی استان گزارشی از وضعیت اجرای تکلیف قانونی سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع و ایدرو و ایمیدور در مناطق محروم ارائه دهد.

وی ادامه داد: شرکت آب منطقه ای لرستان و اداره کل راه و شهرسازی نیز آخرین وضعیت دریافت اوراق مشارکت و همچنین حوزه معاونت عمرانی نیز وضعیت شهرداری ها در زمینه جذب اعتبارات اوراق مشارکت را ارائه کنند.

استاندار لرستان با اشاره به اعتبارات 550 میلیارد تومانی هلال احمر در سطح ملی تصریح کرد: مدیر کل جمعیت هلال احمر لرستان باید توضیح دهد که از این رقم چقدر برای لرستان جذب شده است.