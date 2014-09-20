هدایت نقدینگی جامعه به سمت بانک ها منطقی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی ظهر شنبه در نشست بررسی مشکلات توسعه بخش زیر ساخت های اساسی استان افزود: در حال حاضر دولت این نقدینگی را با افزایش سود بانکی به سمت بانک ها هدایت کرده است که کار درستی نیست.

وی همچنین اظهارداشت: این حرکت برای کاهش تورم در کوتاه مدت نسخه خوبی است اما در بلند مدت نقدینگی مزبور باید برای رفع نیازهای جامعه به ویژه مسکن هدایت شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: براساس قانون برنامه چهارم توسعه 86 درصد روستاهای کشور بایستی از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند می شدند.

وی افزود: در حال حاضر بطور متوسط 70 درصد روستاهای کشور از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند هستند بنابراین 16 درصد از تعهدات مربوط به قانون برنامه چهارم توسعه عقب هستیم بعلاوه سه سال هم از برنامه پنجم توسعه سپری شده است.

لاهوتی در ادامه از آبرسانی شش هزار و 400 روستا در کشور با تانکر خبرداد و اظهارداشت: آبرسانی به مناطق روستایی از زیر ساخت های مهم توسعه است.

وی به منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: بخشی از منابع این صندوق باید در بانک سرمایه گذاری و 15 درصد از سود حاصل در اختیار آب و فاضلاب کشور به جهت آبرسانی روستایی قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: ایران جزء کشورهای کم آب دنیا است و متوسط بارندگی سالانه این کشور 250 میلی متر است.

وی در ادامه متوسط بارندگی سالانه در گیلان را افزون بر 700 میلی متر اعلام کرد و یادآورشد: برای جبران عقب ماندگی در آبرسانی مناطق روستایی باید یک عزم جدی در کشور ایجاد شود.