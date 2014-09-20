پيام انقلاب اسلامی بايد به زبان شعر و هنر منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی شنبه در جلسه "جريان شناسي شعر امروز" در حوزه هنري استان آذربايجان شرقي اظهار داشت: اهميت و جايگاه شعر از ديدگاه مقام معظم رهبري بالاست بطوریکه بنا به فرموده ایشان، شعر در حقيقت عنصر اصلي ادبيات است و اين ارزش نفس شعر است بايد در اشعار انقلاب نیز به آن بها داد و بر همین اساس شاعران جوان مي توانند منعكس كننده همه آرمان ها، سياست ها، روش ها و واقعيّت هاي انقلاب در آثار و اشعار خود باشند.

وي در ادامه با تاكيد بر سخنان مقام معظم رهبري در خصوص اهميت شعر تصریح کرد: زبان شعر و هنر از اصيل ترين و خالص ترين و گيراترين زبانهاست که باید از آن برای انتقال پيام انقلاب بهره گرفت و به همین دلیل حمايت از چاپ كتاب هاي شعري شاعران متعهد يكي از رسالت هاي حوزه هنري آذربايجان شرقي و برگزاري جلساتی از اين نوع و نقد و بررسي آثار شاعران نيز در همين راستا صورت می گیرد.

رئيس حوزه هنري آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به دیگر رویکردهای این حوزه در خصوص موضوعات مرتبط با شعر اظهار داشت: بحث و بررسی پیرامون شعر امروز و نقد آثار و شعر خوانی با حضور اساتید و شاعران جوان آذربایجان شرقی از اهداف سلسله نشست های جریان شناسی شعر امروز هستند.

گفتني است در جلسه جریان شناسی شعرامروز و کارگاه نقد ادبی حوزه هنری آذربایجان شرقی که با شعرخوانی توسط شاعران جوان و نقد و بررسي آنها همراه بود، رییس حوزه هنری استان از شاعران "بلال كمالي"، "رضا شيباني"، "سعيد زارع محمدي" و "محمد شكري فرد" كه در مراسم شعرخواني در حضور مقام معظم رهبري حضور داشتند، با اهداي لوح سپاس تقدير كرد.