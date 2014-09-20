255 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در گیلان برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شعبان نژاد ظهر شنبه در جلسه کشت دوم استان افزود: کشت دوم با هدف افزایش درآمد، افزایش تولید، ایجاد فرصت های شغلی فصلی، افزایش بهره وری زمین های کشاورزی و غیره در استان انجام می شود.

وی همچنین محصولات کشت دوم را باقلا، سیر، ترب، کدو، سبزیجات، کاهو، اسفناج، شبدر، پیازچه، کلزا و سایر موارد دانست و اظهارداشت: کشت دوم موجب تقویت اقتصاد خانواده می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه پارسال 72 هزار هکتار از شالیزارهای استان به زیر کشت دوم رفت، گفت: از این اراضی افزون بر 255 هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش اقتصادی 250 تا 300 میلیارد تومان برداشت شد.

وی افزود: عواملی همچون نبود سامانه های زهکشی مناسب در شالیزارها، فراوانی احشام سرگردان، نبود بذر مرغوب و مقام به شرایط آب و هوایی، بیمه نبودن محصولات کشت دوم را از مشکلات این کشت دانست و افزود: دولت برای رفع این مشکلات برنامه جدی دارد.

شعبان نژاد اذعان داشت: برای تقویت و حمایت از کشت دوم در استان ایجاد مزارع الگویی را ضروری دانست و اظهارداشت: تخصیص اعتبارات بلاعوض برای ترغیب و تشویق کشاورزان از دیگر راهکارهای مهم توسعه کشت دوم است که امسال 100 تا 150 میلیون تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافته است.

وی در ادامه با بیان اینکه گیلان ر تبه دوم کشت دوم را در کشور دارد، افزود: کشت دوم در شاليزارها که هشت ماه از سال بلا استفاده مي مانند مي تواند ضمن کمک به اقتصاد شاليکاران به افزايش توليد محصولات غذايي که نياز ضروري کشور در حال حاضر است، کمک شایانی کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان بیان داشت: در شمال كشور به ویژه در این خطه استفاده بهينه از اراضي شاليزاري بصورت كشت دوم در حال گسترش است.

وی یادآورشد: در كشت دوبار در سال مدت زمان استفاده از زمين و پتانسيل بالقوه آن افزوده مي شود و به لحاظ افزايش مدت زمان بهره برداري محصولات و از نظر اقتصادي نيز به صرفه است.