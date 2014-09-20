توليد آزمايشي کارخانه ایرانی سيمان ونزوئلا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم توليد آزمايشي كارخانه سیمان سرواسول ونزوئلا، همزمان با برگزاري هشتمين اجلاس كميسيون مشترك ايران و ونزوئلا آغاز شد.

كارخانه سيمان ونزوئلا كه از ظرفيت توليد يك ميليون تن در سال برخوردار است جزو يكي از پروژه هاي فعال شده ايميدرو محسوب مي شود كه در مدت 8 ماه اخير عمليات اجرايي آن شروع شد.

این کارخانه كه توسط شركت احداث صنعت از شركت هاي تابعه ايميدرو ساخته شده است، به زودي به طور رسمي افتتاح مي شود. وزير صنعت ونزوئلا با عملكرد مسئولان ايران نسبت به فعال شدن مجدد عمليات اجرايي اين كارخانه تشكر كرد.‌ همچنين پاچكو مسئول طرح هاي سيمان آن كشور از مقامات ايران خواست طي يكسال آينده نيز بهره برداري و توليد آن كارخانه توسط احداث صنعت انجام گيرد.

در سفر نعمت زاده به ونزوئلا سند همكاري دو كشور بين وزير صنعت، معدن و تجارت ايران و وزير صنايع ونزوئلا به امضا رسيد و يك سند همكاري نيز بين كرباسيان و همتاي ونزوئلايي وي در زمينه تمديد قرارداد سيمان سرواسول و شركت احداث صنعت امضا شد.

مهدی کرباسیان گفت: كارخانه توليد سيمان سرواسول ونزوئلا كه توسط شركت احداث صنعت در دست ساخت است، به مراحل پاياني نزديك شده و در آستانه افتتاح قرار دارد. مهدي كرباسيان گفت: احداث كارخانه يك ميليون تني سرواسول در ونزوئلا نمايش توانمندي متخصصان جمهوري اسلامي ايران در قلب امريكاي لاتين است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ايران با تجاربي كه در زمينه ساخت و اجراي پروژه هاي سيمان در داخل كشور كسب كرده ، حضور در عرصه بين المللي را به عنوان فرصت جديدي براي صدور خدمات فني و مهندسي و كسب اعتبار ملي و منطقه اي مغتنم شمرده و توانمندي خود را در ونزوئلا به اثبات رساند.

ظرفيت كارخانه سيمان ونزوئلا يك ميليون تن در سال ( 3300 تن در روز) است. ميزان سرمايه گذاري براي احداث اين كارخانه 273 ميليون يورو بوده كه با سرمايه گذاري طرف ونزوئلايي و ارائه خدمات فني مهندسي شركت احداث صنعت اجرايي شده است.