2 میلیارد تومان اعتبار به گسترش مدارس غیردولتی در خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لامعی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: برای بازگشایی مدارس در مهرماه پنج کمیته در آموزش و پرورش خراسان جنوبی راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در تعطیلات تابستان این پنج کمیته فعال بوده است، افزود: در این ایام در کمیته نیروی انسانی آموزش و پرورش نقل و انتقالات به صورت کامل انجام شده که 300 نیروی انسانی در داخل استان جابجا شده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین بر اساس فعالیت کمیته نیروی انسانی در ایام تابستان 150 نیرو به خارج از استان منتقل و 70 نیرو از سایر استان‌ها به خراسان جنوبی منتقل شده‌اند.

لامعی با بیان اینکه در ابتدای مهرماه در زمینه نیروی انسانی هیچ مشکلی در استان نداریم، افزود: تاکنون ساماندهی فضای آموزشی در سطح استان انجام و به جز در مرکز استان در دیگر شهرستان‌ها کمبود فضای آموزشی نبوده و برای مشکل مرکز استان نیز در حال پیگری هستیم.

وی به فعالیت کمیته انتصابات اشاره کرد و افزود: در کمیته انتصابات آموزش و پرورش در شهریورماه همه نیروی‌ها منصوب شده‌اند و به ادارات شهرستان تاکید شده که در طول سال تحصیلی از جابجایی و انتصاب خوداری کنند.

اجرای زنگ مهروزی ویژه دانش‌آموزان استثنایی در استان

لامعی بیان کرد: در 31 شهریورماه در استان جشن شکوفه‌ها و جشن جوانه‌ها برگزار و با آغاز سال تحصیلی جدید مراسم مهرورزی برای دانش‌آموزان استثنایی نیز به صورت شاخص در سطح استان برگزار خواهد شد.

وی افتتاح دوباب مدرسه، برگزاری زنگ مهر در همه مدارس و برگزای زنگ گلبانگ نماز را از جمله برنامه‌های اجرایی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس استان برشمرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در ارتباط با مشکلات اعتباری آموزش و پرورش افزود: مردم می‌توانند بر اساس توان خود به آموزش و پرورش کمک کنند که در خصوص کمک اولیای دانش‌آموزان قبوض پنج تا 30 هزار تومانی منتشر شده است.

وی عدم رغبت دانش‌آموزان به رشته‌های فنی و حرفه‌ای را از مشکلات آموزش و پرورش دانست و افزود: در افق 1404 باید 70 درصد دانش‌آموزان به سمت رشته‌های فنی‌حرفه‌ای هدایت شوند.

لامعی در خصوص حل مشکل دانشگاه فرهنگیان، افزود: باید مشکلات این دانشگاه از طریق بخش خصوصی حل شود.

مدارس به کلکسیونی از زنگ‌های مختلف تبدیل شده است

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر مدارس به کلکسیونی از زنگ‌ها تبدیل شده که در سال جاری تلاش خواهد شد فقط سه زنگ مهر، 13 آبان و پیروزی انقلاب در مدارس نواخته شود.

لامعی گفت: در اجرای زنگ‌های مختلف مسئولین ادارت وقت دانش‌آموزان را می‌گیرند و ما در خصوص تربیت دانش‌آموزان مسئول هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: شورا و معاونین آموزش و پرورش مخالف نواختن زنگ‌های مختلف در مدارس هستند.

لامعی در خصوص راه‌اندازی مدارس غیردولتی در استان افزود: دولت در خصوص راه‌اندازی مدارس غیردولتی حمایت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی مدارس غیردولتی طی سالیان گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته است، افزود: مردم و بخش خصوصی می‌توانند در راه‌اندازی مدارس غیردولتی، دولت را کمک کنند.

لامعی یادآور شد: خراسان جنوبی برای گسترش مدارس غیردولتی پنج میلیارد تومان سهم دارد که از این میزان در سال جاری دو میلیارد تومان به اداره کل آموزش و پرورش برای تقویت و گسترش مدارس غیردولتی اختصاص یافته است.