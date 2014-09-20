مدیر کل جدید میراث فرهنگی اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل میراث فرهنگی اردبیل، مدیر کل سابق میراث فرهنگی استان با اشاره به اجرای 19پروژه از سال گذشته در این دستگاه اجرایی تصریح کرد: اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال برای مرمت و حفاظت در یکسال گذشته هزینه شده است.

یحیی نقی زاده افزود: علاوه بر این از محل اعتبارات ملی و استانی 15 میلیارد ریال برای زیرساخت های گردشگری از جمله احداث راه دسترسی به منطقه گردشگری فندقلو، منطقه سقزچی و برزن هزینه شده است.

وی با یادآوری برگزاری دو جشنواره زمستانی گردشگری به مدت 40 روز اجرای آن را در راستای احیای پتانسیل های گردشگری زمستانی استان عنوان کرد.

نقی زاده با اشاره به ساخت اولین فیلم مستند جاذبه های گردشگری اردبیل با کیفیت فولHD اضافه کرد: تلاش بر این بوده در راستای ساماندهی گردشگران خارجی استان که سالانه بالغ بر 500 هزار نفر از گمرک بیله سوار است برنامه ریزی شود.

مدیر کل سابق میراث فرهنگی استان افزایش مدت ماندگاری گردشگران از 1.7 روز در سال 84 به 2.6 در سال جاری را قابل توجه خواند و گفت: در سال جاری 0.4 درصد در مدت ماندگاری افزایش داشتیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 50 رشته صنایع دستی در استان شناسایی شده است، از شناسایی هزار و 100 مجوز خبر داد و گفت: هزار نفر در قالب مشاغل خانگی کارت فعالیت دریافت کرده اند.

وی تاکید کرد: در عین حال که آموزش 15 رشته در 22 مرکز در حال اجرا است استان اردبیل علاوه بر شرکت در هشت نمایشگاه داخلی در دو نمایشگاه صنایع دستی خارجی شامل ترکیه گرجستان برای اولین بار حضور یافت.

نقی زاده اضافه کرد: جهت حمایت از صنعت گران 400 قطعه زمنی در شهرک صنعتی فاز یک اردبیل با قیمت منطقه ای واگذار شده است.

به گفته مدیر کل سابق میراث فرهنگی استان 120 موافقت نامه اصولی در حوزه گردشگری با 12 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده و 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات معرفی شده است

وی با بیان اینکه هزار میلیارد ریال از این تسهیلات برای اولین بار از صندوق توسعه ملی بوده است، تصریح کرد: در گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل رتبه پنج کشوری را داشته و در میراث فرهنگی جزو استان های فعال محسوب می شود.

وی جایگاه گردشگری را به جهت تحکیم اقوام قابل توجه دانست و گفت: در عین حال این حوزه زمینه ساز خنثی شدن تبلیغات منفی دشمنان است.